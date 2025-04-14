自由開講》港人參與反送中 多年後返港遭捕判刑

◎ 衛重華

一名曾參與2019年香港反送中運動的男子，已移居日本多年，近日回港探望病重母親時被捕，隨後在區域法院被控暴動罪，判囚三年九個月。此案再一次揭露香港法治的崩壞與政治清算的持續。當年百萬港人走上街頭，爭取的是自由與法治，幾年過去，政權不但無視民意訴求，反而以時間換取空間，逐步清算參與者，企圖徹底抹去這段抗爭歷史。

一名香港男子從日本返港後被捕，並遭控於2019年參與暴動，案件近日於香港法院審理。圖為2019年反送中運動期間警方布防。（中央社資料照）

從案情來看，該男子並未涉入具體暴力行為，無證據顯示其投擲汽油彈或縱火，只因身穿黑衣、佩戴口罩與手套，就被推斷具有「參與暴動的意圖」。這樣的量刑邏輯，無異於將政治立場視為犯罪證據，任何象徵性的行為或裝扮，都可被用作定罪工具。過去的「無罪推定」原則，已被今日的「預設有罪」所取代。當法院可依「穿黑衣」推論意圖，即意味著法律不再捍衛公義，而是服從權力的命令。

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穿黑衣、戴口罩與手套 就被認定 「暴動的意圖」

判詞中法官強調當日示威具「一定程度的組織與計畫」，又指被告與示威群眾「目無法紀，挑戰法治」，但真正挑戰法治的，豈不是正以法律之名懲治異見的政權本身？2019年爆發的反送中運動，根源於當局強推惡法，無視社會共識與民間聲音。民眾無可奈何才走上街頭，原是憲法保障的和平示威權利，今日卻被反轉為違法暴動。司法系統若失去中立與自省，只會淪為極權的附庸。

港府逐步清算 企圖徹底抹去那段抗爭歷史

尤其駭人的是，該名男子早在2020年已離港，生活重心轉向日本，卻因回鄉盡孝而遭拘捕。政權對抗爭者的追捕不限時效、不分輕重，不容悔改與遺忘，這種做法，不僅令人質疑所謂「依法辦事」是否仍有底線，也讓流亡港人無法安心與家人重聚。這不是司法正義的體現，而是一種政治報復的儀式性懲罰。透過此案，政權向社會傳遞明確訊號：過去的抗爭，永不會被原諒。

「光復香港 時代革命」在強推「港版國安法」後，已被當局視為香港獨立或煽動國家分裂的象徵而遭禁止。（美聯社）

辯方指出，當今社會環境與2019年已截然不同，被告也不具重犯風險，但法庭卻選擇漠視這一切，堅持以五年為量刑起點，再給予「認罪減刑」，仍判處三年九個月。這種「技術性從寬、實質性從嚴」的量刑策略，不是基於法理上的平衡，而是政治上的考量。當香港司法機構以這種標準判案，其實早已不是個案，而是一場系統性打壓的延續。

港警國安處通緝對6名被控違反《國家安全法》、目前身處海外的社運人士祭出懸賞通緝。（圖翻攝香港警務處）

「參與和平示威，多年後遭逮捕判刑」，是一句冰冷的事實描述，背後卻是無數家庭的破碎、自由的喪失與社會的恐懼。當和平示威者被視為罪犯，沉默才被容許，這樣的社會距離極權只有一步之遙。香港正在經歷一場歷史性的轉向，從自由之都淪為懲罰公民的機器，而我們有責任記住、揭露並抵抗，因為遺忘與沈默，將使未來更加黑暗。

（作者為軍人）

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