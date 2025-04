照護線上》晚期、轉移性乳癌治療對策，抗荷爾蒙治療與CDK46抑制劑口服標靶藥物解析

乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症,每年都有超過10000例新診斷的乳癌。不過,隨著醫學進步,乳癌的治療成效也不斷提升,讓許多患者可以獲得更好的預後與生活品質。

◎ 照護線上

(取自貼文)

乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症,每年都有超過10000例新診斷的乳癌。不過,隨著醫學進步,乳癌的治療成效也不斷提升,讓許多患者可以獲得更好的預後與生活品質。由於乳癌可能在女性荷爾蒙的刺激下加速生長,因此,針對荷爾蒙受體的檢測與治療策略的制定,就顯得相當重要。

為了提升治療的精準度,醫療團隊通常會依據下列幾項指標來分型:荷爾蒙受體ER(雌激素受體)、PR(黃體素受體)、癌症生長指數 Ki-67、以及HER2(人類表皮生長因子受體-2)。透過這些指標,可將乳癌分為幾種主要亞型,包括:管腔A型(Luminal A)、管腔B1型(Luminal B1)、管腔B2型(Luminal B2)、HER2陽性型以及三陰性型。不同亞型的乳癌在治療反應及預後表現上都有差異,因此必須根據乳癌亞型擬定個人化治療策略。

請繼續往下閱讀...

(取自貼文)

「管腔A型(Luminal A)」具備ER、PR陽性以及Ki-67指數較低、HER2陰性的特徵;這類病患的腫瘤通常成長速度較慢,對抗荷爾蒙治療也較敏感,預後相對較好。

「管腔B1型(Luminal B1)」同樣是ER、PR陽性,但Ki-67指數較高、HER2陰性,意味著癌細胞增生速度偏快,但仍保有對抗荷爾蒙治療的反應。

「管腔B2型(Luminal B2)」則是ER、PR與HER2同時呈現陽性的狀態,這類病人除了可以考慮荷爾蒙治療外,針對HER2過度表現,也可能需要使用抗HER2的標靶藥物。

「HER2陽性型」指ER、PR陰性但HER2陽性的患者;這一類患者過去預後較差,但現在因為針對HER2的標靶治療藥物相當進步,整體治療效果也比以往明顯提升。

「三陰性型」則是ER、PR、HER2三者皆為陰性,過往主要依賴化學治療,但是隨著新藥的發展,三陰性型乳癌的治療成效亦逐漸提升。

這幾種乳癌亞型中,最常見的是管腔A型與管腔B1型,兩者加起來約佔總病例的一半左右。它們的共同特點是ER、PR呈陽性、HER2陰性,代表癌細胞對「抗荷爾蒙治療」通常有反應。抗荷爾蒙治療的原理在於阻斷女性荷爾蒙對乳癌細胞的刺激,減緩或中斷癌細胞的生長。

(取自貼文)

傳統上,如果病情需要,會視患者情況合併使用化學治療。近年來,CDK4/6抑制劑口服標靶藥物的發展,讓患者有更好的治療選擇。不僅能更精準地抑制腫瘤生長,還能減少因化學治療帶來的不適、副作用,幫助患者在整體治療過程中保有較好的生活品質。

CDK4/6抑制劑口服標靶藥物(例如 palbociclib、ribociclib、abemaciclib)是透過干擾細胞週期,阻斷癌細胞在分裂複製過程中的關鍵步驟。細胞週期素激酶(Cyclin-Dependent Kinases, CDK)是調控細胞分裂增殖的核心蛋白質,若這些蛋白質的活性被抑制,癌細胞就難以快速增殖,也能延後其對抗荷爾蒙治療產生抗藥性的時間。

透過抗荷爾蒙藥物與CDK4/6抑制劑的雙管齊下,可以顯著延長患者無疾病惡化存活期,並降低治療過程中常見副作用的強度。相較於副作用較強的化學治療,標靶治療相對温和,可維持較好的生活品質。此外這些CDK4/6抑制劑為口服藥物,患者不必頻繁到醫院接受點滴治療,相當便利,因而也能提升治療的順從度,確保療程順利進行。

(取自貼文)

CDK4/6抑制劑口服標靶藥物適合用於符合條件的乳癌患者,包括(1)停經後的乳癌患者(包括自然停經、注射藥物導致的停經、或手術切除卵巢後形成的停經),(2)荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的患者,以及(3)局部晚期或轉移性乳癌患者。由於部分患者年紀較輕,尚未自然停經,醫師也可能透過藥物或手術誘導停經,使其符合治療條件,進一步達到較佳的治療效果。

目前臨床上已核准三種CDK4/6抑制劑口服標靶藥物,包括:愛乳適(Ibrance, palbociclib)、擊癌利(Kisqali, ribociclib)與捷癌寧(Verzenio, abemaciclib)。這三款藥物均可應用於晚期乳癌的第一線或在經過其他治療後的第二線乃至後線治療,為許多已經擴散或無法單靠傳統治療控制的病患,提供了新的選擇。

值得關注的是,根據近期一項名為「P-Verify」的大規模真實世界研究(1),研究團隊針對HR+ / HER2- 轉移性乳癌患者,在接受palbociclib、ribociclib或abemaciclib加上芳香化酶抑制劑(AI)作為第一線治療時,觀察這些病人的整體存活期(OS)。該研究納入9146名患者,分析來自280個美國研究中心的數據,結果顯示,三種CDK4/6抑制劑在整體存活期方面並無顯著差異,與先前的隨機對照臨床試驗結論相符。林敬翰醫師指出由於回溯性研究無法隨機分配患者,可能存在選擇偏誤。因此,P-Verify研究使用治療權重倒數機率(Stabilized inverse probability of treatment weighted, sIPTW)的校正方法,降低各個變數之間不平衡的狀態,幫助提升研究結果的可信度,而這樣大型的回溯性研究結果與實際臨床自身經驗相似,在使用CDK4/6抑制劑療效上並無顯著差別,主要差異於副作用處理,需要與主治醫師進行全方面的治療討論才能選擇適合的CDK4/6抑制劑。

根據國際乳癌治療指引,針對荷爾蒙受體陽性、HER2陰性的局部晚期或轉移性乳癌,抗荷爾蒙治療搭配使用CDK4/6抑制劑口服標靶藥物是一線標準治療。只要符合健保給付條件,醫師都會協助向健保申請使用,幫助延緩疾病的惡化,延後化學治療的介入時機,讓患者維持較佳的生活品質。

筆記重點整理

● 乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症,醫療團隊會根據乳癌亞型擬定個人化治療策略,其中以管腔A型與管腔B1型是最為常見,它們的共同特點是ER、PR呈陽性、HER2陰性,代表癌細胞對「抗荷爾蒙治療」通常有反應。

● 抗荷爾蒙治療的原理在於阻斷女性荷爾蒙對乳癌細胞的刺激,減緩或中斷癌細胞的生長。CDK4/6抑制劑口服標靶藥物是透過干擾細胞週期,阻斷癌細胞在分裂複製過程中的關鍵步驟。讓癌細胞難以快速增殖,也能延後其對抗荷爾蒙治療產生抗藥性的時間。

● 透過抗荷爾蒙藥物與CDK4/6抑制劑的雙管齊下,可以顯著延長患者無疾病惡化存活期,並降低治療過程中常見副作用的強度。相較於副作用較強的化學治療,標靶治療相對温和,可維持較好的生活品質。此外這些CDK4/6抑制劑為口服藥物,患者不必頻繁到醫院接受點滴治療,相當便利,因而也能提升治療的順從度,確保療程順利進行。

● 根據近期一項名為「P-Verify」的大規模真實世界研究,研究團隊針對HR+ / HER2- 轉移性乳癌患者,在接受palbociclib、ribociclib或abemaciclib加上芳香化酶抑制劑(AI)作為第一線治療時,觀察這些病人的整體存活期(OS)。結果顯示,三種CDK4/6抑制劑在整體存活期方面並無顯著差異,與先前的隨機對照臨床試驗結論相符。

參考資料:

(1)Rugo HS, Layman RM, Lynce F, Liu X, Li B, McRoy L, Cohen AB, Estevez M, Curigliano G, Brufsky A. Comparative overall survival of CDK4/6 inhibitors plus an aromatase inhibitor in HR+/HER2- metastatic breast cancer in the US real-world setting. ESMO Open. 2025 Jan;10(1):104103. doi: 10.1016/j.esmoop.2024.104103. Epub 2025 Jan 3. PMID: 39754979; PMCID: PMC11758200.

本文經授權轉載自【照護線上】晚期、轉移性乳癌治療對策,抗荷爾蒙治療與CDK46抑制劑口服標靶藥物解析(圖文懶人包)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法