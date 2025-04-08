健康醫療網》「微笑、舉手、說你好」 腦中風治療不能等，從控制血壓開始

根據衛生福利部國民健康署的統計資料，民國82年至109年間台灣的高血壓盛行率男性接近30%，女性則是約20%，預估有五百多萬人罹患高血壓。

◎ 健康醫療網

根據衛生福利部國民健康署的統計資料，民國82年至109年間台灣的高血壓盛行率男性接近30%，女性則是約20%，預估有五百多萬人罹患高血壓。而男女在65歲以上的高血壓盛行率都在60%左右，隨著年紀增長的盛行率幅度很驚人。我們都知道高血壓是許多心血管疾病甚至失智症的風險因子之一，這次訪談將由醫師分享高血壓與腦中風的關係，以及預防之道。

缺血性與出血性腦中風病理機制不同 但都與高血壓有關

請繼續往下閱讀...

臺北榮民總醫院神經醫學中心腦血管科鍾芷萍主任說明，腦中風是腦血管疾病造成腦部損傷，可能會引發癱瘓、失能、臥床或死亡。而腦中風分為兩種，都與高血壓有關：「缺血性腦中風」大多數起因於動脈粥狀硬化，當血壓高時會損害血管內壁，導致動脈粥狀硬化而產生的斑塊使內壁逐漸狹窄，有如家中水管積滿陳年水垢，這些斑塊破裂或脫落形成血栓，隨著血流流至下游腦動脈造成阻塞；而「出血性腦中風」則是因長期高血壓導致的腦血管病變，造成血管破裂。

高血壓學會的「722」測量口訣可以幫助民眾正確測量血壓，即量測「7」天、早晚共「2」回，每回「2」次取平均。（取自貼文）

成大醫院神經部宋碧姍醫師也提到，高血壓本身亦會引發心血管併發症，導致心臟肥厚而形成血栓，或是使腦部血管供應量不足；高血壓也是心房顫動的風險因子之一，進而使心臟內部形成血栓、進到腦部後造成中風。

九成以上高血壓沒有明顯症狀 定期量血壓是預防之道

宋碧姍醫師進一步解釋，約95%的高血壓病人屬於本態性高血壓，發生原因不明，有可能來自遺傳或環境因素，如體重過重、長期食用高鹽飲食、缺乏運動習慣、長期心理壓力等等。其餘病人屬於續發性高血壓，發生原因如服用口服避孕藥、類固醇、減肥藥等，或是由腎臟問題引起的高血壓，這些可藉由去除已知原因作進一步治療。

鍾芷萍主任指出，由於高血壓沒有明顯症狀，多數病人是在其他疾病檢查、或健康檢查時發現有高血壓，因此定期量測血壓有其必要，特別是65歲以上的老年人，建議家中都備有一台血壓機。另外要注意的是，同一個人、同一段時間在家中（居家血壓）及在醫院（機構血壓）量得的血壓會有不同，因此在何處量得的血壓數據很重要。

高血壓學會「722」口訣教你正確量血壓

宋碧姍醫師說明目前國際間與台灣都以血壓正常範圍為收縮壓小於120 mmHg、舒張壓小於80 mmHg。收縮壓120-139 mmHg、舒張壓80-89 mmHg為高血壓前期，當收縮壓超過140 mmHg、舒張壓超過90 mmHg則確認為高血壓。因此當居家測量發現為高血壓前期，就需要非常注意，若是已到了高血壓的範圍，建議需要就醫確認。

高血壓學會的「722」測量口訣可以幫助民眾正確測量血壓，即量測「7」天、早晚共「2」回，每回「2」次取平均，而且在量測血壓前的30分鐘儘量不要抽菸、喝酒、喝咖啡，也不可以在憋尿的時候量血壓。如果「722」測量對一些長者來說太複雜，也可以利用app等數位工具來測量血壓，並記錄下來。鍾芷萍主任補充，如果已經患有高血壓，除了定時的監測血壓外，如果遇有不舒服時（如頭暈、頭痛頸子緊），可以再量一次。

良好生活習慣幫你和高血壓說掰掰！

如果發現病人有高血壓，醫師會進一步量測病人是否有其他代謝症候群的問題，如肥胖、心臟、腎臟、血糖、血脂等。鍾芷萍主任分享可以先評估病人若是年輕、患病風險低、且生活習慣還有調整空間的話，先從調整生活習慣開始，而非一開始就使用藥物。若需要進一步用藥，現在有許多複方劑型可以減少病人的用藥量，方便很多，但還是與醫師討論適合自己的用藥。

宋碧姍醫師則分享改變生活型態的方法，包括規律運動（如有氧運動，每週加總共150分鐘，或是快走）、控制體重、戒菸與戒酒（男性每天紅酒不超過200毫升、女性每天紅酒不超過100毫升）、良好睡眠與減低壓力，飲食則以低鹽（每天少於一茶匙）為主，避免醃製與加工食品。現在有專為高血壓設計的得舒（DASH）飲食，即低鈉、高鉀、高鈣與高纖，如果合併有糖尿病，還需要注意糖分攝取量。

「微笑、舉手、說你好」發現腦中風前兆 勿失黃金治療時間

最後鍾芷萍主任與宋碧姍醫師都建議，如果病人已經發生中風，為了預防再次發生（不論是缺血性腦中風或出血性腦中風），需控制血壓在收縮壓小於130 mmHg、舒張壓小於80 mmHg。而該如何發現腦中風前兆？腦中風學會有一口訣「微笑、舉手、說你好」，用來評估是否有中風，包括：微笑時臉部是否有不對稱？雙手舉高時是否有一側有下垂狀況？說「你好」時是否會口齒不清？如果有上述異樣，直接撥打119評估，盡快在黃金治療時間內送醫治療。

預防腦中風衛教資源和平台

現今網路資源非常多，民眾可自行上網查詢預防腦中風的相關訊息，例如台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會等，也可參與定期健康講座，認識更多腦中風相關衛教知識。

良好的血壓對於中風的控制相當重要，更多中風相關資訊可至台灣腦中風學會民眾衛教專區了解

https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 「微笑、舉手、說你好」 腦中風治療不能等，從控制血壓開始

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法