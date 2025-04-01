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自由開講》黎明幼兒園違建16年未拆 台中市土地正義何在?

2025/04/01 13:00

◎ 洪孝全

台中市黎明重劃區內的大違建「黎明幼兒園」，歷經16年纏訟，法院早已判決應拆除，然而至今仍屹立不搖，台中市政府究竟扮演什麼角色？

黎明幼兒園土地爭議，歷經16年纏訟，法院早已判決應拆除，至今卻仍屹立不搖。（台中市政府提供）黎明幼兒園土地爭議，歷經16年纏訟，法院早已判決應拆除，至今卻仍屹立不搖。（台中市政府提供）

2025年3月12日，台中地院法官率隊前往現場進行拆除前測量，卻遭園長林金連帶人阻撓，甚至試圖趴擋法院公務車離場，荒腔走板的鬧劇再度登上新聞版面。過去16年，林金連以「維護學童受教權益」為名，屢屢發動激烈抗爭，從騎單車衝撞市長座車、總統府前自殘「死諫」，到台中市府廣場撒冥紙、潑紅漆，種種行為不僅讓其博得媒體關注，初期更獲得部分公民團體與學生社團的聲援。然而，隨著「與家人爭產偽造文書遭判刑」、「違建蟑螂霸占土地」、「斥資2,565萬元購買遊艇」等醜聞接連曝光，林金連的「土地正義鬥士」形象早已崩壞，理性聲援團體紛紛疏遠，如今僅能依靠全國各地同樣有土地爭議的抗爭者來助陣。

更荒唐的是，台中市地政局重劃科長陳芸宏於2023年即明確指出，幼兒園所在多筆土地早在重劃前便已由林金連出售給張姓園長，並經法院判決分配成果確定在案，證實林金連根本不是土地重劃的當事人，且該幼兒園現存學生僅剩4人，試問，這樣的機構還有繼續存在的必要嗎？

黎明幼兒園園長林金連。（資料照）黎明幼兒園園長林金連。（資料照）

法院已做出拆除判決，卻因測量現場的鬧劇而遲遲未能執行，而隨著地方選舉將至，外界擔憂此案恐再度被政治化，導致執行遲滯，真正的受害者：土地所有權人，又將被迫無限期等待正義降臨

根據《獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》第31條第3項規定，土地改良物所有權人若對補償數額有異議或拒不拆遷，應由理事會協調，協調不成則須由地方主管機關合議調處。然而，黎明幼兒園違建未拆，導致原規劃的公園蓄水池遲遲無法施工、地下管線無法埋設，嚴重影響整體重劃進度，這不僅是私人權益的糾紛，更是台中市民的公共利益受損。

面對這場荒謬鬧劇，台中市政府到底要繼續無作為到何時？明知該園為違建，法院判決已確定，卻遲遲不見公權力強勢介入拆除，是否有人刻意包庇？是否有人不願得罪特定勢力？地方政府若無法保障市民的合法權益，任由違建者持續挑戰法治，這樣的政府還有存在的必要嗎？我們要求台中市政府立即採取行動，介入調處並強勢執行拆除作業，以實現真正的土地正義！

（作者為服務業）

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