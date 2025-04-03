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自由開講》台灣是國家不是台灣省 所以選「總統」

2025/04/03 09:30

◎ 常遇秋

針對藝人侯佩岑等人，指「台灣在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」一事，引起國人譁然與憤怒！

藝人侯佩岑附和中共，指出「台灣在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，引發國人譁然與憤怒。（資料照）藝人侯佩岑附和中共，指出「台灣在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，引發國人譁然與憤怒。（資料照）

陸委會表示，將調查是否違反兩岸人民關係條例，若確實違法，可處10萬至50萬元罰鍰！

中國外交部長王毅舉聯大第2758號決議表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，他是中國官員，如此的言論，不令人意外！

但若是「國內藝人」隨之起舞，造成國人的「國家認同」產生混淆，理當重罰，或是取消健保卡，以正視聽，杜絕後患！

外交部長林佳龍早就澄清，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲，澄清聯大第2758號決議「未提到台灣」，不可自行「加料」，扭曲聯大第2758號決議！

筆者身為教師，根據中華民國（台灣）的教材，教導學生「台灣是主權獨立的國家」，不然台灣人怎可以選舉自己的總統？當然，我們理解有些「外國人」認為「台灣地位未定論」！

根據2025年現況，中華民國護照落地簽證或電子簽證入境的國家和地區，數量高達139個，在亨利護照指數2025年2月的全球排名，名列第33位。台灣的經濟與科技強，台灣人在東南亞被稱為「行走的黃金」，台灣人不該妄自菲薄，也無須懷疑台灣是否夠格當國家？

如果台灣只是「地區」，不能算「國家」，當然不能選「總統」！試問，近30年來，在台灣「票選總統」而非「票選特首」的國人，豈不是都犯了「內亂罪」？即將要以「意圖破壞國體」、「顛覆政府」之罪名被起訴？

（作者為教育人員）

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