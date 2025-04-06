沈榮欽國際視野》美國缺工、川普又驅趕移民 佛州擬開放童工

川普政府不僅驅離非法移民，連暫時合法的移民都在驅趕之列，他最近撤銷了中南美洲 53 萬移民的臨時合法身分，導致美國工人嚴重不足，佛羅里達州議會因此考慮開放童工。

◎ 沈榮欽

川普政府不僅驅離非法移民，連暫時合法的移民都在驅趕之列，他最近撤銷了中南美洲 53 萬移民的臨時合法身分，導致美國工人嚴重不足，佛羅里達州議會因此考慮開放童工。

美國農業勞動力短缺，近一半農場雇用非法移民。（彭博檔案照）

州議會最近打算取消禁止童工在夜間 11 點到隔天早上 6 點30分工作的禁令，開放 14 歲以上的童工負責夜班工作。

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中國則是因為不只出生率下降，結婚率也大幅下降，從 2023 年的 770 萬對新人減少到 2024 年的 610 萬對。為了解決人口危機，中國學者建議將法定結婚年齡從 22 歲降至 18 歲。

中國的婚姻危機也蔓延到東南亞國家的年輕女性。由於中國男尊女卑，濫用超音波鑒別性別，導致男女失衡，預計有 3000 萬至 5000 萬中國男性找不到老婆。

於是中國男性將腦筋動到東南亞女性上，令人擔憂的是，這其中不僅自由戀愛，還包括人口販賣。東南亞有些農村貧窮家庭的女性，父母可能為了金錢，在女兒很年輕時就賣到中國；而且被販賣到中國的不只女性，還包括兒童。

例如受歡迎的越南，英國內政部最新報告顯示，75% 的越南人口販賣受害者是被賣至中國的，其中 90% 是女性和兒童。

兒童因為身型瘦小，必須鑽進狹窄的礦井搬運煤炭。（取自貼文）

英國關注這個問題並不令人意外，在工業革命（1760-1840）期間，因為新興的工廠需要大量勞動力，兒童不僅廣泛在工廠做工，而且也在礦坑和農田勞動。有些年僅 5 歲的兒童就開始投入到工作中（不過兒童平均是 8 歲開始工作） ，而且和成年人一樣, 採取 12 小時輪班，兒童因為身型瘦小，必須爬到危險的織布機下、鑽進狹窄的礦井搬運煤炭，或在農田從事繁重的工作，卻只領取微薄的薪資。

過去英國童工的照片。（取自貼文）

人們僱用童工，是因為他們和成人一樣可以工作 12 小時，但是工資則低得多。因為兒童身型瘦弱，虐待時有所聞。

人們僱用童工，是因為他們和成人一樣可以工作 12 小時，但是工資則低得多。（取自貼文）

直到 1820 年代，英國政府才通過限制工作時間的法律，企業主被迫為每個人（包括兒童）提供更安全的工作條件。這段時期也是左派崛起，工人開始組織工會對抗資本家的年代。

兒童節快到了，祝福每一個兒童都能安全快樂地成長。





（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書







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