晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》美國缺工、川普又驅趕移民 佛州擬開放童工

川普政府不僅驅離非法移民，連暫時合法的移民都在驅趕之列，他最近撤銷了中南美洲 53 萬移民的臨時合法身分，導致美國工人嚴重不足，佛羅里達州議會因此考慮開放童工。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/04/06 21:00

◎ 沈榮欽

川普政府不僅驅離非法移民，連暫時合法的移民都在驅趕之列，他最近撤銷了中南美洲 53 萬移民的臨時合法身分，導致美國工人嚴重不足，佛羅里達州議會因此考慮開放童工。

美國農業勞動力短缺，近一半農場雇用非法移民。（彭博檔案照）美國農業勞動力短缺，近一半農場雇用非法移民。（彭博檔案照）

州議會最近打算取消禁止童工在夜間 11 點到隔天早上 6 點30分工作的禁令，開放 14 歲以上的童工負責夜班工作。

中國則是因為不只出生率下降，結婚率也大幅下降，從 2023 年的 770 萬對新人減少到 2024 年的 610 萬對。為了解決人口危機，中國學者建議將法定結婚年齡從 22 歲降至 18 歲。

中國的婚姻危機也蔓延到東南亞國家的年輕女性。由於中國男尊女卑，濫用超音波鑒別性別，導致男女失衡，預計有 3000 萬至 5000 萬中國男性找不到老婆。

於是中國男性將腦筋動到東南亞女性上，令人擔憂的是，這其中不僅自由戀愛，還包括人口販賣。東南亞有些農村貧窮家庭的女性，父母可能為了金錢，在女兒很年輕時就賣到中國；而且被販賣到中國的不只女性，還包括兒童。
例如受歡迎的越南，英國內政部最新報告顯示，75% 的越南人口販賣受害者是被賣至中國的，其中 90% 是女性和兒童。

兒童因為身型瘦小，必須鑽進狹窄的礦井搬運煤炭。（取自貼文）兒童因為身型瘦小，必須鑽進狹窄的礦井搬運煤炭。（取自貼文）

英國關注這個問題並不令人意外，在工業革命（1760-1840）期間，因為新興的工廠需要大量勞動力，兒童不僅廣泛在工廠做工，而且也在礦坑和農田勞動。有些年僅 5 歲的兒童就開始投入到工作中（不過兒童平均是 8 歲開始工作） ，而且和成年人一樣, 採取 12 小時輪班，兒童因為身型瘦小，必須爬到危險的織布機下、鑽進狹窄的礦井搬運煤炭，或在農田從事繁重的工作，卻只領取微薄的薪資。

過去英國童工的照片。（取自貼文）過去英國童工的照片。（取自貼文）

人們僱用童工，是因為他們和成人一樣可以工作 12 小時，但是工資則低得多。因為兒童身型瘦弱，虐待時有所聞。

人們僱用童工，是因為他們和成人一樣可以工作 12 小時，但是工資則低得多。（取自貼文）人們僱用童工，是因為他們和成人一樣可以工作 12 小時，但是工資則低得多。（取自貼文）

直到 1820 年代，英國政府才通過限制工作時間的法律，企業主被迫為每個人（包括兒童）提供更安全的工作條件。這段時期也是左派崛起，工人開始組織工會對抗資本家的年代。

兒童節快到了，祝福每一個兒童都能安全快樂地成長。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書


不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書