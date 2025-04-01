自由開講》中國就是中國 不要再說「大陸」了

◎ 楊明超

許多年前曾去夏威夷旅遊，那時候定居在加州洛杉磯。我們先由洛杉磯國際機場飛到夏威夷首府檀香山，在歐胡島玩了幾天之後，飛去茂伊島，三天之後再回到歐胡島。一個星期暢遊了夏威夷最受歡迎的兩個島嶼，享受了豪華五星級凱悦飯店，威基基的白色沙灘，茂伊島壯闊的瀑布，冷冽凌晨的火山日出，鱗光閃爍的夜晚海面，半月灣浮潛海底的五光十色，魯奧乳豬傳統熱舞盛宴，都讓我們依依不捨意猶未盡。

要離開之前，在檀香山進到一個禮品店購買紀念品，店家看起來是日裔美人，應該是在當地有好幾代了。那時候中國人到美國旅遊的人還很少，到夏威夷更是不多。倒是台灣人還碰到不少。最多的遊客還是日本人。結帳的時候，店家用沒有口音的英文問我，"Are you from Mainland（你是從大陸來的嗎）？"

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我愣了一下，原本不知如何回答，靈光一閃回過神來，"Yes, I am.（是的，我是）"

"Which state（那一州）？"

"California.（加州）"

"I thought so too.（我想也是）"

問答之際，我恍然大悟，原來對夏威夷人來說，「大陸」指的是美洲大陸那一部分的美國領土。夏威夷人知道他們是一個有「大陸」的國家的國民。

國家認同清晰的人民能夠用很清楚簡單的名詞來描述他們國土中不同的區域，台灣沒有大陸，中國就是中國，不是「大陸」。（美聯社檔案照）

國家認同清晰的人民能夠用很清楚簡單的名詞來描述他們國土中不同的區域。美國有大陸，澳洲有大陸，中國有大陸。台灣有的是北部，中部，南部，東部及外島。（你要稱南投是內地也可以。） 但是，台灣沒有大陸。

從此之後，特別是在台灣的時候，當有人使用「大陸人」這個名稱時，我都提醒他們說我也是大陸人，「我是美洲大陸人」。

中國就是中國，不要再說大陸了。

（作者為益網科技公司創辦人，前NASA工程師）

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