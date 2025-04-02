自由開講》美大刪援外 Team Taiwan可救援補位

◎ 張瓊婷

美國以提高政府效率為由，斷然刪減逾八成對外援助計畫，直接衝擊原受援助者，涵蓋面向廣泛，舉凡健康、教育、氣候風險和經濟發展皆在列。國內公視近日亦曾報導如泰緬邊境小鎮美索附近那些難民和移工的孩子所就讀的學校因而受到影響，與本人任職學校有合作關係的緬甸學校亦然。

Taiwan Can Help！國合會駐史瓦帝尼技術團去年與史國政府共設微型創業育成中心，協助當地婦女參加縫紉培訓課程，學習進階技術。（國合會提供）

台灣每每在國內和國際發生災難時，慷慨伸出援手，即便是礙於外交上被鄰國打壓，較難全面發揮。現值美國大幅刪減國際援助經費，外交單位和涉足國際事務的民間團體應予以把握此機會，透過網絡聯繫和訊息交流，及時於可及之處予以補位，對於已知因此事而受衝擊的學校或社群等，評估其實際所需後，予以協助，以降低國際間因美國抽手而受到的衝擊，發揮有難相挺的美德。

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此舉除能延續實踐Taiwan Can Help外，也可藉此提高台灣的國際能見度，並為深化聯外友誼鋪路。以筆者十餘年前所任職的UNESCO-IHE為例，該校許多來自發展中國家中高階官員所領之獎學金出自荷蘭政府外交資源。如此形成的國際網絡進而為荷蘭締造更多國際機會，是荷蘭善用外交經費案例之一。

台灣的外交單位、涉足國際事務的組織等，應藉此機會補位救援，以實際行動，增益國際社會之運作。

（作者為中山大學公共事務管理研究所教授兼所長）

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