林修民 半導體看天下》台日文化交流機會：探索前日相安倍晉三的家鄉

今年，One Day School® 的活動地點選擇在安倍前首相的故鄉山口縣長門市，並榮幸邀請安倍昭惠女士特別撥冗出席教學，歡迎來自國外特別是來自台灣的小朋友參與交流。

◎ 林修民

台灣出身日本發展的陳星華小姐所創辦的One Day School® 今年再度回歸日本舉辦，地點選在台灣旅客較少造訪的山口縣長門市。長門市不僅是前日本首相安倍晉三先生的家鄉及選區，同時也是對台灣抱有深厚友誼的城市，此次活動的舉辦更顯其珍貴。

One Day School® 邀您探索山口縣長門市

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雖然台灣旅客在日本觀光人數中名列第三，但少有台灣人深入探索山口縣。而即便是日本人，山口縣亦屬於較冷門的旅遊地點。然而，這片土地蘊藏著豐富的自然與文化魅力，包括元乃隅神社、角島大橋等壯麗景觀，還有傳統文化深厚且與明治維新息息相關的萩市。

本次活動更特邀重量級嘉賓安倍昭惠女士擔任特別講師，為活動增添光彩。這是一次難得的文化交流與學習機會，誠摯邀請各位前來參與，共同探索長門市的獨特魅力。

安倍昭惠女士將任特別講師 共同探索長門市魅力

安倍昭惠女士（照片由安倍夫人授權給陳星華女士再提供）

One Day School® 是一所跨越年齡與國籍、共同感受並分享感動的特別學校。參加者將透過「食・音・學・遊」四大課程，體驗異文化的魅力與交流的喜悅，打造「僅有一天，但也能有深刻共鳴」的特別境遇。



創辦人陳星華女士 （照片為陳星華女士提供）

One Day School® 的創辦人兼代表陳星華女士、（Cecilia，日本名：渡邊明日香）在一次私人旅行中，她與緬甸的孩子們相遇，深刻感受到他們對於學習的熱忱與積極性，這讓她萌生了一個願望——如果世界各地的孩子們能夠獲得來自各領域專業人士的指導與啟發，那將會是一件多麼美好的事情。

懷抱這一願景，她於2021年創立了一般社團法人One Day School® ，並於 2022 年 5 月 1 日在日本千葉縣的「長南西小學」成功舉辦了首次活動「One Day Camp」。隨後，於2023年11 月19日舉辦了大人的One Day School，當時的駐日代表謝長廷先生與安倍昭惠女士也親臨現場，共襄盛舉。（當時報導出處）。

去年活動剪影：合唱生命之歌（照片為陳星華女士提供）

在日本生活數十年的One Day School® 創辦人陳星華小姐始終心繫故鄉台灣。 2023 年 5 月她把課程帶回台灣，在宜蘭舉辦了首次活動「One Day School® in Taiwan」，並於 2024 年 9 月於台灣新竹縣再度舉辦，兩場活動均獲得熱烈迴響。

今年2025年的 One Day School® 主題為：「相信自己的可能性，勇往直前！」，旨在透過一天的活動，為參加者開啟向前邁進的新契機，拓展無限的可能性。

今年的講師陣容除了特別邀請安倍昭惠女士參加外，還包括日本著名舞蹈家石井和美、知名音樂講師三輪富美子等重量級講師。課程內容讓孩子們可以體驗日本四大特色文化。

食（飲食文化）： 孩子們將學習烹飪技巧、餐桌禮儀及餐具擺設，通過五感體驗世界各國的飲食文化。孩子們將親手製作美食，感受料理的樂趣，並享受與夥伴共進餐點的喜悅。

學（語言與技藝）： 學習異文化的語言與傳統技藝，包含手工藝與職業體驗。透過親身參與，孩子們將有機會發掘自己的興趣，甚至找到未來的夢想方向。

音（音樂與舞蹈）： 透過音樂與舞蹈體驗不同文化的魅力。孩子們將接觸從未見過的樂器與舞蹈風格，透過共演與共舞，超越年齡與國籍的界限，建立情感連結。

遊（運動與遊戲）： 參與各種體能活動、遊戲與運動，讓孩子們在歡樂的氛圍中體驗異文化交流。無論大人或小孩，都能透過這些活動找到彼此的共鳴，感受跨文化的融合與樂趣。

大家常常談論國際觀，但要有國際觀不只是出國走馬看花或是到處逛街血拚。向外國專業人士的學習，才是真正體驗不同國際文化的不二法門。尤其對孩子而言，越早接觸不同國際文化，將為未來的發展帶來巨大助益。若家長有餘力，不妨參與此類體驗當地文化特色的課程，為孩子開闢新的視野。

眾所周知，前日本首相安倍晉三先生曾在多個場合表達對台灣的友誼，從公開推薦台灣鳳梨，到親筆揮毫「台灣加油」，乃至明確表態「台灣有事就是日本有事」，展現了他友台的深厚情誼。

今年，One Day School® 的活動地點選擇在安倍前首相的故鄉山口縣長門市，並榮幸邀請安倍昭惠女士特別撥冗出席教學，歡迎來自國外特別是來自台灣的小朋友參與交流。

筆者在此鄭重推薦此項活動，要讓日本的朋友們知道我們台灣人感念安倍先生對台灣的恩惠，希望大家能夠互相宣傳，讓安倍夫人與其他日本朋友都能夠感受到我們台灣人絕不會忘了日本這個好朋友。

（報名與活動相關資訊如下）

① 日期：2025 年 8 月 2 日（星期六）

② 地點：長門市文化會館（日本山口縣）

③ 參加對象：來自國內外的小學一年級至國中三年級學生

一般參加者報名

志工人員報名

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（作者為科技專欄作家）

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