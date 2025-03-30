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自由開講》友善宜居國家 台灣全球排17、中國未入列

2025/03/30 09:30

◎ 郭索

根據World Population Review最新國際調查，台灣榮獲2025年全球第17名的最友善國家，這項排名彰顯了台灣社會的包容性與生活品質的優越性。

2025年全球最友善國家，台灣排在第17名。（資料照，歐新社）2025年全球最友善國家，台灣排在第17名。（資料照，歐新社）

台灣的友善程度主要來自於幾個關鍵因素：首先，台灣人民以熱情好客著稱，對於外籍旅客與新住民展現出高度的接納與幫助，無論是在公共場合還是日常生活中，都能感受到台灣人的親切與樂於助人。其次，台灣擁有完善的生活機能，無論是高效便利的交通系統、醫療服務，還是多元文化的融合，都讓外國人士在這片土地上能夠迅速適應，並感受到家的溫暖。

此外，台灣的社會安全性極高，低犯罪率與良好的公共秩序讓生活更顯安穩，使其成為國際旅客與外籍人士心目中理想的居住地。這些優勢共同促成了台灣在全球友善國家排名中的亮眼表現。

此外，根據InterNations針對外籍人士所進行的友善度調查，中國並未出現在排名的53個國家之列，這顯示出中國在外籍人士的居住與生活體驗方面，仍面臨許多挑戰。相較於台灣開放且包容的社會氛圍，中國的語言障礙、社會控制、網路審查以及對外國人的限制性政策，往往讓外籍人士感到適應不易。

此外，儘管中國的經濟發展迅速，基礎建設完善，但外籍人士在當地的社會融入度與生活便利性仍存在許多不確定性，導致其未能躋身最友善國家的排名之中。這樣的結果進一步凸顯了台灣在全球友善程度上的相對優勢，特別是在對外籍人士的接納與生活環境的舒適度方面，更顯示出其宜居特質。

國發會與台南市政府舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」，今年起將核發數位遊牧簽證，提供1次最長6個月停留期，盼吸引全球數位人才匯聚台南。（資料照）國發會與台南市政府舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」，今年起將核發數位遊牧簽證，提供1次最長6個月停留期，盼吸引全球數位人才匯聚台南。（資料照）

台灣若要持續保持並提升其友善宜居的形象，應從多方面著手深化其國際競爭力。首先，可進一步優化對外籍人士的生活支援體系，包括提供更多語言友善的公共服務，擴展英文標識與官方多語言資訊，減少語言障礙，使來台的旅客與外籍居民能更輕鬆融入當地生活。其次，政府與民間應持續推動多元文化交流，鼓勵不同族群間的互動與理解，進一步提升社會對外籍人士的包容度。

此外，強化國際人才與數位遊牧族群的吸引力亦至關重要，若能在簽證政策、就業機會與生活便利性上提供更具吸引力的條件，將使台灣成為更多國際專業人士與創業者的首選目的地。

最後，透過持續強化安全環境、完善醫療與社會福利制度，確保所有居住於台灣的人都能享有穩定且高品質的生活，台灣將能進一步鞏固其全球友善國家的地位，吸引更多國際友人來此體驗獨特的台灣魅力。

（作者為自由業）

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