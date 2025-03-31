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自由開講》公民自救運動正在書寫歷史

2025/03/31 11:30

◎ 張世賢

民進黨政府領導有方，今年稅收超出預期，負責的執政者應就國家發展的輕重緩急做整體規劃運用，例如投資社福、經濟、國防、教科文等，但國民黨卻主張用來普發全民一萬元，如此對國家整體建設的功效就要大打折扣，並非全民之福。

事實上，這種有如利用人性弱點，以最簡便的買票手段來討好民眾的藍色思維，和從前揮霍非法黨產買票奪權是一脈相承的。該黨向來只顧黨利，不把全民的利益放在前面，例如俄烏開戰後能源價格攀升，導致台電和各國電廠一樣有巨額虧損，行政院乃編列預算撥補台電，使電價平穩以免物價全面上揚而重挫經濟，傷及民生。這本是有利國家整體發展而讓全民共享的政策，但藍委卻故意刪除撥補台電的預算，不顧物價全面波動的後果。

國民黨一再要求普發現金，無視國家財政紀律。圖為國民黨立委羅明才（左）、黃仁（右）在議場上喊話並拿出新台幣拍照。（資料照）國民黨一再要求普發現金，無視國家財政紀律。圖為國民黨立委羅明才（左）、黃仁（右）在議場上喊話並拿出新台幣拍照。（資料照）

這種不走正道的邪惡政黨，在二戰結束來台「劫收」日產變為黨產後，便把台灣搞得烏煙瘴氣。一九五○年代以來，國民黨推出的公職人員，絕大多數都是依靠黨產的非法運作才能當選的。這頁極其黑暗的作弊史，在該黨兩位良心發現的退休高級黨工的著作裡，道盡了不堪聞問的內幕。

自稱替國民黨作票、買票二十四年的詹碧霞，以《買票懺悔錄》一書作真實告白；她在序文裡說，「國民黨過去在台灣大小選舉，從幾十萬個投開票所，將選票一票票製作出來，沒人肯承認買票、賣票。」她對出版社發行人說，「我寫這本書，就是要把我被政治、被國民黨染黑的一生，向鄉親父老、向我兒子說清楚。我不祈求他們的原諒，但說出來，認錯是我唯一能做的。」她深深懺悔，也對國民黨做了極其罕見的沉痛控訴，「為國民黨做票、買票，貪贓枉法，同時還得虛情假意取悅政壇人物，與走入黑街的娼妓又有何異！

另一位也是出身艱苦環境、曾擔任過台中市代理市長的邱家洪，在他的回憶錄《打造亮麗人生》第406頁說，「國民黨所謂輔選，就是保證黨籍候選人當選。在這個前提下，黨工恍如八仙過海各顯神通，各有絕招，無所不用其極，大膽做票和買票，以影響選舉結果。」「做票的方法相當多樣，多印選票、偷換票櫃、提前投票、魚目混珠等等，不勝枚舉。」超過半世紀千千萬萬擔任過國民黨黨工者，必有同樣的經歷和罪惡感，也肯定十分敬佩兩位高級黨工不畏刑責的懺悔告白！

有錢能使鬼推磨。國民黨長期利用恐怖戒嚴和漏洞百出的選舉制度，靠著金山銀山指使黨工買票做票而無刑責，鞏固政權易如反掌。但夜路走多了難免見鬼，台灣人民在民主大道上與國民黨艱苦纏鬥，終使金山銀山回歸全民。沒有這些金銀可以使喚黨工的國民黨，推動黨務便捉襟見肘。該黨不照鏡子，不思己過，竟東施效顰，推出罷免綠委的活動，以反制公民團體排山倒海的罷免藍委浪潮，但近月來連擺攤招呼支持者填寫罷免綠委的連署書都沒人要做，只好偷偷摸摸搬出舊日黨員名冊照抄交差應付，卻至少抄出1737個死人連署罷免綠委名單而牽涉刑責，檢調機關正在偵辦。

國民黨發起罷免綠委行動，罷免新北市綠委部分3案就有數十、上百名亡者連署。（民進黨新北市黨部提供）國民黨發起罷免綠委行動，罷免新北市綠委部分3案就有數十、上百名亡者連署。（民進黨新北市黨部提供）

更可笑的是，走投無路的國民黨，竟在台灣並未廢死、沒有戒嚴的今天，要推出「反廢死」和「反戒嚴」公投來模糊罷免焦點，考驗台灣人民的智商。而令人難以容忍的是，由藍營執政的許多縣市政府，竟使出清查水表、拒借場地、縱容暴力恐嚇等卑鄙手段打壓驅趕，阻礙公民合法的擺攤罷免活動，讓台灣的民主倒退回戒嚴年代，激起的民憤又為罷免增添柴火。

這些無黨無派公民團體主導的罷免運動，風雨無阻的在戶外接受覺醒民眾自動自發的連署，完全不須誘之以利，但藍營被迫出招的所謂「反罷」集會，則大多以摸彩及送禮誘人參加，延續從前用黨產買票的惡習，但又完全提不出為何要罷免這些優秀綠委的正當理由，將來必定要接受史家的正義審判。

靠慣黨產不知長進，終於淪為破落戶的國民黨，六神無主之餘，又公然無恥的聯共奪台，利用藍白立委人數的一時優勢搞起政變。看穿該黨本質的台灣義勇軍絕不會坐以待斃，在這關鍵時刻力挽狂瀾，各地風起雲湧的公民自救、罷免藍委運動，正在書寫歷史

（作者為退休公務員）

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