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名家分享~林靖堂》知識份子的自我背叛？ 政治經濟學巨擘馮建三的思想轉向

在台灣民主發展史與我的傳播學術教育史，馮建三曾是令人敬重的名字。
名家分享

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2025/03/28 17:00

◎ 林靖堂

在台灣民主發展史與我的傳播學術教育史，馮建三曾是令人敬重的名字。

馮老師不僅是學界少數願意直指媒體壟斷與國家失能的批判者，更是公共電視推動歷程中不可忽視的推手。他的論述也曾經銳利地劃開政商勾結的面具，要求新聞回歸公共性，拒絕市場與權力的雙重殖民。

馮建三。（取自貼文）馮建三。（取自貼文）

然而，當我們回溯這位曾捍衛資訊正義的知識分子，如今卻在地緣政治的論述中，逐漸滑向了一個他曾經最嚴厲批判的立場。這不僅是立場的改變，而是一種認知立場的倒錯，更是一場深層的哲學性背叛。

從「公共知識分子」到「反美和平派」的轉向

馮建三曾是「制度改革派」的代表人物。

阿三師提出媒體應擁有公民監督機制、資訊應擁有免於操控的自由、新聞應以專業倫理對抗商業驅力。他反對權力壟斷，也警惕中國因素對媒體的滲透。這些理念本質上承襲了哈伯瑪斯的「公共領域」理論，並以傅柯式的權力批判為其倫理基礎。

但2020年後，這位知識分子的論述軸心急轉直下。

馮老師開始強調「美國才是戰爭挑釁者」，主張台灣應遠離美中對抗，甚至暗示烏克蘭應為戰爭負起部分責任。這些言論逐漸脫離了他過去以民主倫理與資訊自由為基礎的立場，轉而擁抱一種反美相對主義，將「和平」凌駕於「正義」與「自由」之上，成為一種非批判性、非結構性的政治話語。

「中立」是誰的特權？權力批判的消失

馮老師近年論述中反覆出現「和平」、「等距」、「不選邊」等語彙，表面上看似超然中立，但實質卻是對權力結構的遺忘

他忘了，中立本身就是一種立場，尤其在不對稱的權力格局下，中立往往意味著對強權的默許當一個擁核極權國家正持續以軍機繞台、以經濟制裁壓迫民主政體，中立不是和平的保證，而是正義的缺席

這種去脈絡化的和平話語，與其說是政治主張，不如說是一種逃避責任的語言操作。它削弱了知識分子的道德自律，也使原本應具批判力的論述工具淪為裝飾品。

哲學性的自我背叛：從康德倫理到傅柯權力解構的斷裂

從哲學角度來看，馮建三的轉向觸犯了兩層背叛：

1. 對普遍倫理的背叛

康德式的普遍主義強調人應視他人為目的，而非手段。當他將「地緣和平」凌駕於民主主體權利之上，實際是將台灣、烏克蘭等地的人民權益，交換為一種想像中的世界安定

馮建三不再關心人，而是擔憂衝突；不再問「什麼是正義」，而只問「怎麼避免代價」

2. 對權力批判的背叛

馮老師曾擅長分析權力的政治經濟學，如今卻選擇只批美國霸權，對中國與俄羅斯的帝國行徑閉口不談。他不再拆解話語如何構成控制，而成為特定意識形態的放大器。這種單邊批判，是對傅柯「去中心化」理論的誤用與濫用。

2023年3月馮建三（右一）等人成立「台灣反戰聲明工作小組」，召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會，強調俄羅斯是烏俄戰爭主要發起戰爭之犯罪者，但挑釁主犯是美國，從犯是英國。（資料照）2023年3月馮建三（右一）等人成立「台灣反戰聲明工作小組」，召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會，強調俄羅斯是烏俄戰爭主要發起戰爭之犯罪者，但挑釁主犯是美國，從犯是英國。（資料照）

被選擇性引用的真相：從Chomsky到Mearsheimer的誤讀

值得注意的是，馮建三曾引用Noam Chomsky與John Mearsheimer的言論作為其論述支撐，但忽略了兩人本身立場的限制與語境。

Chomsky的反戰立場建立在反對任何形式的霸權，包括中國，而非為中國極權背書；Mearsheimer雖主張現實主義，但他不否認烏克蘭有自衛與自主選擇的權利。

馮建三將其語句抽離語境，轉化為一種台灣應「遠離戰爭、拒絕美國保護」的主張，其實是將國際批判理論片面化、工具化，變成了一種政治詭辯術，背離了知識分子應有的誠實與自我揭露。

民主防衛戰中的知識倫理試煉

馮建三的思想轉向，不只是個人選擇的問題，而是整個台灣知識界面對「反戰」與「反抗」的倫理分歧。當一位曾經對抗權力者轉而擁抱權力的幽靈，我們就需要誠實問一句，「知識分子的任務，是成為和平的和事佬，還是正義的吶喊者」？

如果民主社會需要被防衛，那麼知識就是我們最後的武器。而馮建三的背叛，不只是立場的變化，而是價值的倒置，是一場以和平為名、卻可能走向投降主義的思想自毀行動

我們或許可以原諒立場的變化，但不能接受對權力的失語，對公民社會的棄守。因為當知識份子背叛了公共性，它就不再是知識，而只是語言的裝飾

（作者為聲量看政治編輯）

本文經授權轉載自林靖堂臉書

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