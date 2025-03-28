群眾之事》黃子佼之惡 為何不該被原諒？

記者採訪我黃子佼的事情，問說為什麼黃子佼不應該被原諒？

◎ 林智群律師（klaw）

記者採訪我黃子佼的事情，問說為什麼黃子佼不應該被原諒？

我的回應：

黃子佼從2014年開始加入網站，10年期間買了2259個未成年少女影片，從小學生到國中生都有，裸露身體（上身或下面），甚至有性交猥褻行為，有些少女還把學生證放在前面，證明自己是什麼學校的學生。

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還有一個少女，被高級會員指名，拍了200多次不堪影片。

黃子佼。（資料照）

這些小朋友也不可能一開始就做出這麼離譜的行為，他們是怎麼一步一步變成這樣的？

不外乎在生活中或網路上碰到「可以信任的大哥哥大姊姊」，說你長得漂亮，要幫忙拍一點清涼照，讓你變成模特兒或youtuber，拍了影片之後，說可以拍尺度大一點的，或用偷拍方式取得猥褻照片影片，然後再拿這些影片威脅小朋友，要求不能告訴老師家長，切斷她對外求援的管道，接下來就提出越來越過分的要求，幾個月後，愛怎麼拍就怎麼拍。

黃子佼的惡，在於他就是這一切產業鏈的源頭！沒有需求，就沒有供給，中國香港台灣的人喜歡象牙、犀牛角，遠在幾千公里外的大象犀牛就失去生命，購買者不是操刀者，但他們就是兇手！

沒有黃子佼這些噁男的donate ，網站可以維持十幾年嗎？沒有他們的金錢，無利可圖，網站會找更多未成年少女下手嗎？

黃子佼的惡在於他就是兒少性剝削影片產業鏈的源頭！圖為創意私房舊網域已被台北地方法院扣押、命其停止解析，台灣民眾已無法連上。（記者翻攝）

黃子佼說不確定這些少女是未成年，你收集了2259個影片，看了一堆未發育身體，然後跟我說你不確定他們是否未成年？

黃子佼說他買這些影片是為了舒壓，講得輕描淡寫、理所當然，他的舒壓，是建立在多少未成年少女不堪的回憶、一輩子的傷害上？

他自己也有女兒，他怎麼可以這樣糟蹋別人的女兒？

這個案子一審判8個月，併科罰金，是要被關的，不過8個月實在太輕，這樣一個指標案件（名人、長時間涉入、購買量大），如果判這麼輕，不啻給那些噁男一個訊息，就是這個事情沒什麼，我們不希望他們接收到這樣的訊息。

本文經授權轉載自林智群律師（klaw） 臉書

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