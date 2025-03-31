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自由開講》跟魔鬼打交道 只會讓自己成為魔鬼

2025/03/31 08:30

◎ 陳啟濃

北一女中教師區桂芝日前接受中國「央視」採訪時指出，賴清德把中國定調為「境外敵對勢力」，因為她在中國還有親人，要如何面對親人，批評總統這麼狠心，良心何在。

北一女中教師區桂芝。（資料照）北一女中教師區桂芝。（資料照）

區老師應該知道「央視」是中共的官媒，只為中共的政策發聲，沒有言論自由，當然更不會公平公正。這樣的中共新聞台，上他的節目接受專訪，無疑就是助長中共統戰的氣焰，等同自願充當中共統戰台灣合理化的幫兇

為何中國是台灣的「境外敵對勢力」，或者應該持平的講「中國在中共統治下，是目前全世界所有國家當中，唯一對台灣構成威脅懷有敵意的國家。」中共阻擋台灣的外交發展，禁絕台灣加入國際社會；運用武力，實際施加在台灣周邊，破壞通訊設施；制定所謂「反分裂法」，連台灣人的政治主張，都要加以打壓迫害；美國最近公布共軍有擬訂所謂「2027攻台計畫」。如果連中共這些劣跡斑斑的事實，都不構成是台灣的境外敵對勢力，難不成還是台灣的好朋友好鄰居。

至於在中國有親人這件事，當然也不會影響「中國是境外敵對勢力」的事實，因為中共根本不會理睬中國人有很多親人在台灣的現實，只會一意孤行，為鞏固共產黨的政權，為標榜所謂「大一統」，甚至為轉移內政失能，貿然做出武力犯台的惡行。

再說中共不等於中國，中共更不能代表所有中國人，美國政府也一再強調，他們要對付的對象，是中國共產黨政權，不是中國人，更不想與中國為敵。中共是無神論，秉持馬列思想的唯物論，進行跟列寧一樣的專制統治，手段凶殘，形同黑道幫派。正可用魔鬼形容中國共產黨的本質，所以跟魔鬼打交道，只會讓自己成為魔鬼，是不可能改變魔鬼的邪惡本質。

（作者為政治評論員）

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