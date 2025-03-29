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名家分享~廖美》美國國安高層的私人資料和密碼 在網路可見

敵對情報機構難道不會利用網路公開數據，設法在設備上安裝間諜軟體，以竊取通訊嗎？可以想像，外國特工這陣子多麼喜悅，業績成就一下暴漲許多。
名家分享

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2025/03/29 10:30

◎ 廖美

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel） 在今天晚間 （3/26） 報導，美國國安高層的私人資料 （聯絡方式和手機號碼），在網路隨處可見。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel） 報導。（取自貼文）德國《明鏡周刊》（Der Spiegel） 報導。（取自貼文）

敵對情報機構難道不會利用網路公開數據，設法在設備上安裝間諜軟體，以竊取通訊嗎？可以想像，外國特工這陣子多麼喜悅，業績成就一下暴漲許多。

政務官在勝選後接任政府事務，通常都有專業文官 （尤其涉及國安部分） 給予鉅細靡遺的培訓，也協助政務官管理國家安全資訊。

這一波 Signalgate 事件，清楚呈現，如果不是美國國安高層違反規定，就是這些人實在太不受教，無法學會基礎安全防衛知識。

美國「俄烏和平談判」特使魏科夫（Steve Witkoff）。（美聯社檔案照）美國「俄烏和平談判」特使魏科夫（Steve Witkoff）。（美聯社檔案照）

想到作為「俄烏和平談判」特使的 Steve Witkoff （原專業是美國房地產投資商），拿著討論「胡塞組織攻擊計劃」的手機，去莫斯科拜訪普丁，捏一把冷汗的不只美國人，包括歐洲領導人，尤其烏克蘭人，都會驚訝到瞠目結舌吧？

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書



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