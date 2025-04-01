自由開講》常態編班下的家長選擇權

◎ 李如蓓

教育部長期推行「常態編班」，希望透過不分能力的混合編班來消除教育資源差距，讓每個學生都能獲得公平的學習機會。然而，當優秀學生無法獲得挑戰，學習落後者難以追趕，這樣的情況造就出「菁英家長」。

教育部長期推行「常態編班」，希望透過不分能力的混合編班來消除教育資源差距。（資料照）

資源充足的家庭透過補習、私校等方式確保子女的學習競爭力，而弱勢學生則受限於公立學校的資源困境。當政府將常態編班視為「公平」的象徵，公立學校逐漸失去競爭力，家長自然選擇更優質的教育管道，導致公私立學校的差距日益擴大。

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家長並非盲目追求私校，而是因為公立學校無法滿足他們對教育品質的期待，導致明星私校招生競爭激烈，錄取率甚至低於10%。此外，高社經地位的家長投入大量資源讓孩子補習，強化競爭力，形成「課內鬆、課外補」的現象。當教育資源逐漸集中在私校與補習班，公立學校不再是家長的首選，政府應該去面對常態編班反而造成城鄉差距的問題。

面對公立學校生源流失，教育部將公平等同於「不分班」，卻忽視了學習需求的多元性。許多公立學校因政策限制，無法提供雙語班、能力分組教學、實驗班處處受限，導致家長不得不將孩子送往實驗學校、私校或補習班。

教育部將公平等同於「不分班」，卻忽視了學習需求的多元性。（資料照）

學前教育不能教英文，家長就把孩子送去雙語幼兒園；國中不能上進度第八節，學校課表有AB版，都是公開的秘密。教育部閉著眼睛忽視家長對高品質教育的需求，讓公立學校淪為資源不足的教育場域，而私立學校則吸收更多優秀生源，進一步拉開兩者的差距。如果政府繼續放任這種現象，公立教育體系的競爭力將進一步萎縮，最終將只有弱勢學生留在公校，讓教育階級化問題更加嚴重，這才是真正的軍備競賽。

臺灣社會文化長期升學主義、成績掛帥，是不爭的事實，那些說著常態編班的學者專家，大部分還不是把孩子送到私校、送去國外？如果政府不願意面對問題，積極提升公立學校的競爭力，開放多元編班策略，讓不同程度的學生都能獲得適當的支持，永遠都解決不了這個問題。

（作者為公務人員）

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