晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》比特犬飼主應善盡飼主之注意義務

2025/03/31 15:00

◎ 簡伯任

日前北市文山區發生同一隻比特犬兩起攻擊事件，飼主遭北市動物保護處開罰新臺幣20萬元罰鍰並沒入犬隻，使得比特犬之飼養與飼主責任議題，再次引起社會高度關注。

徐男子所飼養的比特犬，11天內2度從開啟車窗，跳下車後狂咬騎士。（資料照，記者陸運鋒翻攝）徐男子所飼養的比特犬，11天內2度從開啟車窗，跳下車後狂咬騎士。（資料照，記者陸運鋒翻攝）

不論是否是類似比特犬這類具攻擊性犬隻，依據動物保護法第二十條第一項規定，飼主帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，原本即應由年滿七歲以上之人伴同，而若寵物具攻擊性或危險性時，同條文第二項進一步規範應由成年人（年滿十八歲）伴同，並採取適當的防護措施。

至於究竟那些犬隻具有攻擊性或危險性，我國其實是有明文規定的，包括：（一）比特犬（Pit Bull Terrier）：美國比特鬥牛犬（American PitBull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（AmericanStaffordshire Terrier）。（二）日本土佐犬（Japanese Tosa）。（三）紐波利頓犬（Neapolitan Mastiff）。（四）阿根廷杜告犬（DogoArgentino）。（五）巴西菲勒犬（Fila Braziliero）。（六）獒犬（Mastiff）：西藏獒犬（Tibetan Mastiff）、鬥牛獒犬（Bull Mastiff）、義大利獒犬（Cane Corso）、波爾多獒犬（Dogue deBordeaux）。（具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施第2條）

高雄列管比特犬全國最多，尚收容11隻比特犬待認養。（資料照）高雄列管比特犬全國最多，尚收容11隻比特犬待認養。（資料照）

至於具攻擊性之寵物及其所該採取之防護措施為何，其實我國也是有明確規定的，也就是飼主帶具攻擊性之寵物出入公共場所及公眾得出入之場所時，應採取以下防護措施之一：（一）以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩。（二）以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載。（具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施第3條）

因此，文山區發生比特犬攻擊事件，飼主本應善盡飼主之注意義務，隨時注意與管束犬隻並採取必要之防範措施，以免犬隻對他人發動攻擊致人受傷，以符合動物保護法第20條與上開法令之規範。

（作者為執業律師，台師大博士班研究生）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書