自由開講》比特犬飼主應善盡飼主之注意義務

◎ 簡伯任

日前北市文山區發生同一隻比特犬兩起攻擊事件，飼主遭北市動物保護處開罰新臺幣20萬元罰鍰並沒入犬隻，使得比特犬之飼養與飼主責任議題，再次引起社會高度關注。

徐男子所飼養的比特犬，11天內2度從開啟車窗，跳下車後狂咬騎士。（資料照，記者陸運鋒翻攝）

不論是否是類似比特犬這類具攻擊性犬隻，依據動物保護法第二十條第一項規定，飼主帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，原本即應由年滿七歲以上之人伴同，而若寵物具攻擊性或危險性時，同條文第二項進一步規範應由成年人（年滿十八歲）伴同，並採取適當的防護措施。

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至於究竟那些犬隻具有攻擊性或危險性，我國其實是有明文規定的，包括：（一）比特犬（Pit Bull Terrier）：美國比特鬥牛犬（American PitBull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（AmericanStaffordshire Terrier）。（二）日本土佐犬（Japanese Tosa）。（三）紐波利頓犬（Neapolitan Mastiff）。（四）阿根廷杜告犬（DogoArgentino）。（五）巴西菲勒犬（Fila Braziliero）。（六）獒犬（Mastiff）：西藏獒犬（Tibetan Mastiff）、鬥牛獒犬（Bull Mastiff）、義大利獒犬（Cane Corso）、波爾多獒犬（Dogue deBordeaux）。（具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施第2條）

高雄列管比特犬全國最多，尚收容11隻比特犬待認養。（資料照）

至於具攻擊性之寵物及其所該採取之防護措施為何，其實我國也是有明確規定的，也就是飼主帶具攻擊性之寵物出入公共場所及公眾得出入之場所時，應採取以下防護措施之一：（一）以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩。（二）以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載。（具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施第3條）

因此，文山區發生比特犬攻擊事件，飼主本應善盡飼主之注意義務，隨時注意與管束犬隻並採取必要之防範措施，以免犬隻對他人發動攻擊致人受傷，以符合動物保護法第20條與上開法令之規範。

（作者為執業律師，台師大博士班研究生）



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