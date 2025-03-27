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矢板明夫觀點》富察在台出版中國獲罪 對人權的嚴重迫害！

今天終於知道他已經被判處了有期徒刑三年。作為一個出版人，富察僅僅因為曾經在台灣出版過一些中國不喜歡的書，就被關進監獄，這絕對是對人權的嚴重迫害。
矢板明夫

矢板明夫

2025/03/27 21:00

◎ 矢板明夫

國台辦發言人陳斌華今天（0326）在例行記者會上表示，「上海市第一中級人民法院以“煽動分裂國家罪”，判處李延賀有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元」。李延賀就是八旗文化出版社的總編輯富察。兩年前在上海「被失蹤」之後，一直沒有具體的消息，朋友們都非常擔心他的安危。

作為一個出版人，富察僅僅因為曾經在台灣出版過一些中國不喜歡的書，就被關進監獄。（取自貼文）作為一個出版人，富察僅僅因為曾經在台灣出版過一些中國不喜歡的書，就被關進監獄。（取自貼文）

今天終於知道他已經被判處了有期徒刑三年。作為一個出版人，富察僅僅因為曾經在台灣出版過一些中國不喜歡的書，就被關進監獄，這絕對是對人權的嚴重迫害。

唯一感到一絲慶幸的，是和其他案件相比，富察的刑期沒那麼長。再過一年多，就應該可以出獄和家人團聚。比富察早半年被補的楊智淵被判有期徒刑九年。

兩個人的不同之處，是楊智淵曾經是政治圈的人，而富察則是文化人。富察被失蹤之後，先有40人、後有350人的作家、媒體人連署救援，台灣的大半個文化界都站出來了，之後又不斷發聲。這些聲明，應該是發揮了一定的作用。感謝大家的支持。

台灣民族黨副主席楊智淵2022年8月在中國被捕，中共指控其長期從事台獨分裂活動，被判有期徒刑9年。（資料照）台灣民族黨副主席楊智淵2022年8月在中國被捕，中共指控其長期從事台獨分裂活動，被判有期徒刑9年。（資料照）

今後，希望大家繼續關心富察、支持富察。因為中國的監獄也是一個暗無人道的地方。據曾經在中國以莫須有罪名被判刑、服役過的李明哲透露，中國的監獄就像血汗工廠，服刑者被強迫勞動，很少有休息時間。初期監獄裡的食物經常都是有餿味的，因為李明哲妻子的曝光和支持者的聲援，後來才有所改善。

富察是因在台灣出版而獲罪。我們支持富察，就是支持和捍衛台灣的言論自由。讓我們一起等富察回家。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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