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名家分享~扛布者》關於墨西哥 為何川普不放手?

就讓美國懷疑是不是有【洗產地】的可能。本來想靠墨西哥脫中，結果反而成為中資的跳板。如果墨西哥不嚴加制裁且管理，那麼在大環境驅使之下，被美國施加關稅懲罰，也是相當合情合理的事情。
名家分享

名家分享

2025/03/27 13:00

◎ 扛布者-為紡織而活的男子

為什麼川普對於墨西哥那麼念念不忘，總是想要加關稅？
墨西哥不是美國的重要生產基地嗎？這樣會兩敗俱傷吧？

為什麼川普對於墨西哥總是想要加關稅？答案是中國。（取自貼文）為什麼川普對於墨西哥總是想要加關稅？答案是中國。（取自貼文）

答案不在於墨西哥，而是在於目前塞滿墨西哥倉庫、港口的--
中國製造。

#進口

根據官方數據
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中國對墨西哥在2024年1-8月，對墨西哥出口總額達610億美元，算相當驚人的數字，雖然相較於21-23年的成長比率有放緩，但金額仍是在持續上升當中。

另外中南美洲存在嚴重的【進口低報】的問題。
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墨西哥的媒體Primera Linea就報導，許多中國業者申報不實，進口申報僅1000雙鞋，但實際進口卻超過2萬雙，這不是少數案例，以貨櫃需求量來看更清楚，相較於金額成長不到10%，但24年1月從中國進口到墨西哥的集裝箱運輸需求增長了60%。

大量廉價物品湧入，實際進口數量與價值，應該遠遠超過官方公布的數據。

#洗產地
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大量的廉價商品入侵，自然侵蝕在地就業機會。
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根據同一篇報導所述。該國紡織重鎮Teotihuacán，在這幾年低價紡織品入侵之下，超過80%紡織工廠倒閉歇業，不只是嚴重衝擊就業問題，同時也降低該國的生產量。

而為了防範中國。
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從拜登到川普，都將目標轉移到中國以外的國家。距離近且成本較低廉，技術較為成熟的墨西哥自然就是首選。但墨西哥實際生產能力不斷下滑，能滿足美國的需求量嗎？那這些在生產力所能負擔以外，跑出來的商品從哪兒來 ?

中國許多汽車在墨西哥完成組裝後輸出美國。（法新社檔案照）中國許多汽車在墨西哥完成組裝後輸出美國。（法新社檔案照）

這些不合理的生產量/出口狀況越多，
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就讓美國懷疑是不是有【洗產地】的可能。本來想靠墨西哥脫中，結果反而成為中資的跳板。如果墨西哥不嚴加制裁且管理，那麼在大環境驅使之下，被美國施加關稅懲罰，也是相當合情合理的事情。

#根絕
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對墨西哥來說是相對困難的。
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即便海關開始稽查，但墨西哥的法治、清廉層面，一直都不是他們的強項。另外中國這幾年在美國默許之下，全力投資在中南美洲開發，包括墨西哥，都有駐廠、聘用當地員工，而當地政府過去也樂見這樣的情況發生。

中國對墨西哥的直接對外投資金額僅1.54億美元，在2023年已近60億美元。示意圖。（彭博檔案照）中國對墨西哥的直接對外投資金額僅1.54億美元，在2023年已近60億美元。示意圖。（彭博檔案照）

就一樣以墨西哥為例，
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2016年，中國對墨西哥的直接對外投資金額僅1.54億美元，這數字在2023年已經接近60億美元之譜。當產業鏈漸漸都被中資所壟斷之時，說要一下斷開，也不是一時半刻，輕而易舉就能完成。

#好佳在
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長期飲鴆止渴，成就了墨西哥的難題。這時想想好在當時我們真的沒有簽下服貿，或者有進一步的貿易協定。
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不然就連幾千公里外的墨西哥，中南美洲都在為就業/市場的抉擇而發愁之時，我們這個極度仰賴歐美市場的出口國家，產業卻又被中國綁架，當制裁一來，恐怕我們就只能緊緊被中國所箝制了。

#工作 #工作日常 #繼續努力 #扛布者

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

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