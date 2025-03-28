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李忠憲的思考》從突襲表決到助理費除罪化：當立法院變成無法無天的舞台

當制度不再受尊重，法律只剩下形式，人民唯一能做的，就是讓這些人知道「我們還在看」，也準備好行動。大罷免，或許是這個時代的必要之惡，但也是我們最後的自救手段。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/03/28 20:00

◎ 李忠憲

昨天晚上（0325）立法院發生的事非常誇張，顯示只要韓國瑜和藍白立委聯手，想通過什麼法案都可以，完全是「禿子撐傘，無法無天」。眼前唯一可能的解方，就是大罷免。

只要立法院長韓國瑜和藍白立委聯手，想通過什麼法案都可以。（記者陳逸寬攝）只要立法院長韓國瑜和藍白立委聯手，想通過什麼法案都可以。（記者陳逸寬攝）

昨天的立法院會議，根據議事規則與韓國瑜上週發布的開會通知，法定時間只到傍晚六點。照理說，如果院長沒有宣布延長，六點一到就應該自動散會。但就在六點散會後的七點二十分，韓國瑜卻帶著國民黨立委突然闖入議場，自行宣布繼續開會，並強行通過兩項公投案逕付二讀。到了七點四十五分，他又突然宣布要開始總質詢，要求行政院長與官員在半小時內到場備詢。

325晚間7點20分，立法院長韓國瑜突襲開會並沒有進行質詢，因此那段時間根本是非法會議，民進黨團抗議會議無效。（記者陳逸寬攝）325晚間7點20分，立法院長韓國瑜突襲開會並沒有進行質詢，因此那段時間根本是非法會議，民進黨團抗議會議無效。（記者陳逸寬攝）

問題在於，依照《立法院議事規則》第22條，只有在「總質詢進行中」，會議才可以自動延長。而韓國瑜七點二十分突襲開會並沒有進行質詢，因此那段時間根本是非法會議，所做出的任何決議也應該視為無效。等到他後來才補宣布開始質詢，完全就是為了事後補正，企圖用「質詢進行中」的名義，來追認早先那場非法會議的決議，這是對議事規則的扭曲與濫用。

如果這樣的手法被默許，未來立法院只要有藍白多數，院長就可以不發會議通知、跳過正常程序，隨時突襲開會，通過任何他們想要通過的法案。這樣的國會操作，已經到了無法無天的地步。

現在正在討論助理費除罪化，通過以後高虹安就沒有犯罪了，按照立法院這樣瘋狂的作為，這件事也不是不可能。

我們正站在一個臨界點上。如果任由這種違反程序、踐踏法治的行徑一次次發生，未來立法院將不再是人民意志的展現，而是多數暴力的工具。昨晚只是開始，今天是公投案，明天可能就是助理費除罪化，後天甚至可以為與中國談判鋪路。

大罷免，或許是這個時代的必要之惡，但也是我們最後的自救手段。（資料照）大罷免，或許是這個時代的必要之惡，但也是我們最後的自救手段。（資料照）

當制度不再受尊重，法律只剩下形式，人民唯一能做的，就是讓這些人知道「我們還在看」，也準備好行動。大罷免，或許是這個時代的必要之惡，但也是我們最後的自救手段。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書



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