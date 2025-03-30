黑熊學院》中國發動戰爭前 可能有的三大前兆

戰爭需要許多物資與人員準備，也需要許多支持戰爭運作的設施與基地。 ​因此如果要大規模入侵台灣，則中國可能在短期內，在作戰區域附近增加許多暫時或半永久性的機場、港口與防空洞，甚至油料、物資儲藏設施與野戰醫院。

◎ 黑熊學院



首先要說明，任何戰爭都不是在一夕之間突然發生。



如果有打過世紀帝國，就會知道玩家準備出兵前，必須盡可能儲備夠多的資源——大軍未動，糧草先行。



中國發動戰爭前，可能有的三大前兆。（取自貼文）

再來，得屯兵力、派斥侯勘查地形，乃至先做好防禦工事，建立前線軍營、軍事基地。



因此，歷史上任何戰爭在開打前，都會有一些徵兆。如果不是處在資訊封閉狀態，只要細心留意，一般不難察覺。



烏俄戰爭開始前，俄羅斯就著手興建永久性與暫時性的設施，作為軍事戰爭的準備。



烏克蘭約4-6個月前就收到歐美的情報警示：俄羅斯即將出兵烏克蘭。



烏俄戰爭開始前，俄羅斯就著手興建，歐美也提醒烏國俄軍動作。（路透檔案照）

在2022年2月24日烏俄戰爭開始「前」，俄羅斯進行了無數次的網路攻擊。事後發現，隨著逼近開戰日，頻率是逐步增加。例如原本每個月10萬次攻擊，會到每個月30萬次，並且頻率仍急劇升高。



事實上，俄羅斯入侵前，烏克蘭政府也正是觀察到這一頻率，提早攔截並警戒。



台灣不是烏克蘭，地形和周邊局勢完全不同。但我們嘗試以淺顯易懂地方式，參照台灣現況，來寫可能的徵兆與時間軸：



1.中國對台挑釁行為增加，間接製造「狼來了」效應



無論是陸海空的越線，或是製造非傳統攻擊行為測試台灣的應對能力，甚至增加擦槍走火的可能性。例如：



・海警船突然登艦檢查，藉此製造衝突

・駭客癱瘓我國網路及通訊設施

・破壞民生基礎設施，如割斷海纜、攻擊天然氣接收站



懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

2.大軍未動，糧草先行



戰爭需要許多物資與人員準備，也需要許多支持戰爭運作的設施與基地。



因此如果要大規模入侵台灣，則中國可能在短期內，在作戰區域附近增加許多暫時或半永久性的機場、港口與防空洞，甚至油料、物資儲藏設施與野戰醫院。



要開戰，一定需要有足夠空間儲藏武器彈藥、醫藥，甚至裹屍袋，後勤人力也必須足夠。



3.法律戰、輿論戰、心戰的交錯運用



中國的資訊戰從未間斷，而臨戰前的輿情操控無論從頻率或姿態，這個轉變會明顯地極具攻擊性，且十分好戰。



烏俄戰爭前兩國局勢本就相當緊張。當時俄羅斯就曾公布大量假訊息、照片或影像，去指控烏克蘭攻擊俄羅斯，且指控會充滿細節並相當具體，意圖讓外界相信侵略方的論述。



簡單來說，侵略國會塑造一種看似「大義凜然」且冠冕堂皇的理由，去「合法化」它的侵略行為。

臨戰前的臨渴掘井是永遠不夠的，上述這三個方向係以過往歷史經驗所能推測的前兆。



但隨著現代戰爭的多樣性與非傳統性，若發生其中一項，則就是提醒大眾，我們必須要有所警惕。



【個人與家庭應變計劃】



・家中的避難物資盤點補充（過期物資的汰換）

・重整避難背包（家中成員重啟討論）

・通訊備案（行動電源、替代通訊手段如收音機）

・避難路線規劃確認與調整（例如哪裡可能封路必須得調整）

・盤點與親友的集結地點

・確認避難所的狀態與替代方案



【政府的應對】



政府應「全民防衛動員計畫」啟動，動員徵召後備軍人。圖為黑熊學院進行戶外大型演訓。（資料照）

・「全民防衛動員計畫」啟動，動員徵召後備軍人

・組織各地民防單位（民防總隊、義警義消）

・組訓特種防護團（例如道路橋樑、通訊設施被破壞時，需要調動民間專業機具及專業人員進場支援）

・聯繫地方民間組織與民間民防單位，包括巡守隊以達社區守望相助



【戰爭開打後會面臨到的難題】



我們缺少「萬一真的開戰」後的討論，並亟需社會共識與相關法規因應，礙於篇幅之後再來詳談。



請繼續往下閱讀...

總結：倘若敵國要發動戰爭，絕對不是一步到位。



能夠討論的有非常非常多，這篇是以台灣現況作粗略推演。最重要的是在平時就多多參與討論、建立個人與家庭的避難計畫。



人民在平時就應監督我們的政府建立國家防衛力量，而不是只喊著拼經濟。



要有安全，才能確保經濟持續運作與增長。不然連命都沒了，如何拼經濟？

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

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