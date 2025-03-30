晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》中國發動戰爭前 可能有的三大前兆

戰爭需要許多物資與人員準備，也需要許多支持戰爭運作的設施與基地。 ​因此如果要大規模入侵台灣，則中國可能在短期內，在作戰區域附近增加許多暫時或半永久性的機場、港口與防空洞，甚至油料、物資儲藏設施與野戰醫院。
黑熊學院

黑熊學院

2025/03/30 21:00

◎ 黑熊學院

首先要說明，任何戰爭都不是在一夕之間突然發生。

如果有打過世紀帝國，就會知道玩家準備出兵前，必須盡可能儲備夠多的資源——大軍未動，糧草先行。

中國發動戰爭前，可能有的三大前兆。（取自貼文）中國發動戰爭前，可能有的三大前兆。（取自貼文）

再來，得屯兵力、派斥侯勘查地形，乃至先做好防禦工事，建立前線軍營、軍事基地。

因此，歷史上任何戰爭在開打前，都會有一些徵兆。如果不是處在資訊封閉狀態，只要細心留意，一般不難察覺。

烏俄戰爭開始前，俄羅斯就著手興建永久性與暫時性的設施，作為軍事戰爭的準備。

烏克蘭約4-6個月前就收到歐美的情報警示：俄羅斯即將出兵烏克蘭。

烏俄戰爭開始前，俄羅斯就著手興建，歐美也提醒烏國俄軍動作。（路透檔案照）烏俄戰爭開始前，俄羅斯就著手興建，歐美也提醒烏國俄軍動作。（路透檔案照）

在2022年2月24日烏俄戰爭開始「前」，俄羅斯進行了無數次的網路攻擊。事後發現，隨著逼近開戰日，頻率是逐步增加。例如原本每個月10萬次攻擊，會到每個月30萬次，並且頻率仍急劇升高。

事實上，俄羅斯入侵前，烏克蘭政府也正是觀察到這一頻率，提早攔截並警戒。

台灣不是烏克蘭，地形和周邊局勢完全不同。但我們嘗試以淺顯易懂地方式，參照台灣現況，來寫可能的徵兆與時間軸：

1.中國對台挑釁行為增加，間接製造「狼來了」效應

無論是陸海空的越線，或是製造非傳統攻擊行為測試台灣的應對能力，甚至增加擦槍走火的可能性。例如：

・海警船突然登艦檢查，藉此製造衝突
・駭客癱瘓我國網路及通訊設施
・破壞民生基礎設施，如割斷海纜、攻擊天然氣接收站

懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

2.大軍未動，糧草先行

戰爭需要許多物資與人員準備，也需要許多支持戰爭運作的設施與基地。

因此如果要大規模入侵台灣，則中國可能在短期內，在作戰區域附近增加許多暫時或半永久性的機場、港口與防空洞，甚至油料、物資儲藏設施與野戰醫院。

要開戰，一定需要有足夠空間儲藏武器彈藥、醫藥，甚至裹屍袋，後勤人力也必須足夠。

3.法律戰、輿論戰、心戰的交錯運用

中國的資訊戰從未間斷，而臨戰前的輿情操控無論從頻率或姿態，這個轉變會明顯地極具攻擊性，且十分好戰。

烏俄戰爭前兩國局勢本就相當緊張。當時俄羅斯就曾公布大量假訊息、照片或影像，去指控烏克蘭攻擊俄羅斯，且指控會充滿細節並相當具體，意圖讓外界相信侵略方的論述。

簡單來說，侵略國會塑造一種看似「大義凜然」且冠冕堂皇的理由，去「合法化」它的侵略行為。

臨戰前的臨渴掘井是永遠不夠的，上述這三個方向係以過往歷史經驗所能推測的前兆。

但隨著現代戰爭的多樣性與非傳統性，若發生其中一項，則就是提醒大眾，我們必須要有所警惕。

【個人與家庭應變計劃】

・家中的避難物資盤點補充（過期物資的汰換）
・重整避難背包（家中成員重啟討論）
・通訊備案（行動電源、替代通訊手段如收音機）
・避難路線規劃確認與調整（例如哪裡可能封路必須得調整）
・盤點與親友的集結地點
・確認避難所的狀態與替代方案

【政府的應對】

政府應「全民防衛動員計畫」啟動，動員徵召後備軍人。圖為黑熊學院進行戶外大型演訓。（資料照）政府應「全民防衛動員計畫」啟動，動員徵召後備軍人。圖為黑熊學院進行戶外大型演訓。（資料照）

・「全民防衛動員計畫」啟動，動員徵召後備軍人
・組織各地民防單位（民防總隊、義警義消）
・組訓特種防護團（例如道路橋樑、通訊設施被破壞時，需要調動民間專業機具及專業人員進場支援）
・聯繫地方民間組織與民間民防單位，包括巡守隊以達社區守望相助

【戰爭開打後會面臨到的難題】

我們缺少「萬一真的開戰」後的討論，並亟需社會共識與相關法規因應，礙於篇幅之後再來詳談。

總結：倘若敵國要發動戰爭，絕對不是一步到位。

能夠討論的有非常非常多，這篇是以台灣現況作粗略推演。最重要的是在平時就多多參與討論、建立個人與家庭的避難計畫。

人民在平時就應監督我們的政府建立國家防衛力量，而不是只喊著拼經濟。

要有安全，才能確保經濟持續運作與增長。不然連命都沒了，如何拼經濟？

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書