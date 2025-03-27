名家分享~楊斯棓》陳培哲等學者思考盲點：言論自由並非國安免死金牌

舉例來說，若一名來自敵對政權的外國人，在美國公開主張：「我的祖國應以武力統一美國」，這句話無需搭配炸彈、槍枝或行動計畫，只要公開說出來，就可能立即觸發國安系統的警報。遣返、列入黑名單、終身禁入，正是美國對敵意外來者的常規應對。

◎ 楊斯棓

陳培哲院士等七十五位學者的思考盲點：



言論自由並非國安免死金牌



近來針對中國籍配偶劉振亞因公開主張「中國應以武力統一台灣」而被限期出境一事，引發社會輿論與部分學界激烈辯論。包括陳培哲院士在內的七十五位學者，更以「言論自由受壓」為由，批評政府涉嫌言論審查。



75名學者署名提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明，發起人包含中央研究院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北（右），以及學者馮建三（左）、盧倩儀（左2）等人。（中央社）

我認為，有必要從國際視角，尤其是美國的實務標準，進行一次冷靜且務實的對照。



事實上，若劉振亞所處的是美國，其後果恐怕遠不止「限期出境」，而是迅速被列為國安威脅，遭遣返、禁止入境，甚至遭受刑事調查。



根據美國《移民與國籍法》（INA）明文規定，外國人若煽動對美國的敵對行為、主張以武力推翻美國政府，或支持敵對國家對美國發動武裝行動，即便尚未付諸實行，也足以構成驅逐理由。美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部（DHS）對此類案件，從不寬容。



舉例來說，若一名來自敵對政權的外國人，在美國公開主張：「我的祖國應以武力統一美國」，這句話無需搭配炸彈、槍枝或行動計畫，只要公開說出來，就可能立即觸發國安系統的警報。遣返、列入黑名單、終身禁入，正是美國對敵意外來者的常規應對。



台灣依據《入出國及移民法》，認定其言論有危害國安之虞，依法撤銷其居留，限期出境。這樣的處理，在國際民主法治標準中，已屬寬容。（資料照）

相比之下，台灣政府對劉振亞的處置，並未進行刑事偵辦，也未即刻驅離，而是依據《入出國及移民法》，認定其言論有危害國安之虞，依法撤銷其居留，限期出境。這樣的處理，在國際民主法治標準中，已屬寬容。



更何況，台灣的國際處境特殊，面對的並非抽象的「敵意言論」，而是現實中天天在周邊海空域進行軍演、對台發動認知作戰與軍事恫嚇的政權。



然而，這七十五位學者對於中國軍事壓力與威嚇，似乎視若無睹，如看日出日落；反倒對一名公開主張武統台灣的陸配表現出超乎比例的關心與義憤。



言論自由，當然是民主社會不可或缺的價值。但當言論已經直接挑戰國家存續、主張以外國武力併吞本國，這就不再是「多元意見」，而是破壞民主制度的敵意行為。



對於主權未被普遍承認、外交空間受限的台灣來說，我們沒有本錢對這類言論掉以輕心。



我們應該清楚：在自由社會中，不是每一句脫口而出的話都可以如此不負責任。



我不同意陳培哲等人的聲明內容，但我不會、也不能說出任何一句威脅陳培哲等人安危的話語——這，才是真正的言論自由精神。



台灣若要繼續守護民主制度，就不能對假借自由之名的敵意言論毫無底線地吞下去。

（作者為作家）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書





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