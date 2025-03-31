自由開講》西藏不是中國，西藏要自由

◎ 郭索

西藏抗暴66週年之際，流亡印度的藏人發起激烈抗爭，試圖突圍至中國駐印度大使館示威，控訴中國對西藏長年以來的壓迫與文化滅絕政策。他們不畏印度警方的強力圍堵，奮力高舉標語，高喊口號，向世界發出最深切的吶喊：「藏人要的是西藏，不是中國。」這場抗爭不僅是對歷史傷痕的控訴，更是對當前局勢的警示，展現藏人民族意識不滅的決心。

一名流亡藏人試圖突圍至中國駐印度大使館示威抗議，被捕後高呼口號，控訴中國對西藏的壓迫、施行文化滅絕政策。（美聯社）

中國政府對西藏的控制不僅僅是政治上的鎮壓，更是一場全面性的文化侵略。自1959年以來，西藏經歷了寺廟破壞、僧侶受迫害、藏語受到壓制，並被迫接受漢化教育，企圖徹底抹除藏人的文化根基。流亡海外的藏人社群多年來持續發聲，向國際社會揭露中國政府對藏人的種種暴行，但面對中國龐大的宣傳機器與外交影響力，西藏議題往往被刻意淡化或遺忘。此次示威行動，無疑是在全球政治環境趨向冷漠的背景下，為藏人的生存權與文化延續奮力一搏。

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然而，印度政府在此問題上仍保持謹慎態度，既不願過度激怒中國，又難以完全壓制境內藏人的訴求。印度長期收容大批藏人流亡者，其中包括西藏精神領袖達賴喇嘛，但在中印關係的現實壓力下，印度對於藏人的抗爭活動往往採取防堵與低調處理的方式。這場示威儘管短暫，但其象徵意義極為深遠，提醒著世人，西藏問題並未結束，藏人的苦難仍在持續。



流亡藏人不畏印度警方的強力圍堵，向世界發出最深切的吶喊：「藏人要的是西藏，不是中國。」（歐新社）

藏人的抗爭不僅是為了歷史公道，更是為了阻止文化滅絕的進一步惡化。當全球關注焦點逐漸轉移，當中國政權試圖利用經濟與政治手段壓制異議聲音，藏人仍然不懈地站出來發聲，提醒世界，西藏的自由與尊嚴不應被遺忘。他們的吶喊穿透警察的封鎖，也穿透國際冷漠的牆壁，留下震撼的回聲：「西藏不是中國，西藏要自由。」

（作者為自由業）

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