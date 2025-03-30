自由開講》高齡建物安全堪憂 「老屋延壽」快上路

◎ 邱世長

台中市一棟「屋齡將近50年」的6層建築住宅，近日發生5樓與6樓坍陷，令人觸目驚心。無獨有偶，台北市屋齡39年的「幸運大廈」外牆，近日突然剝落，天降巨石，壓扁轎車，畫面驚悚！

台中市清水區一處6層樓住宅，3月22日凌晨突然發生5樓與6樓坍陷成V字形。（記者張軒哲攝）

這兩起「高屋齡」的意外，都凸顯台灣「老屋安全」問題嚴重，不容拖延。民眾的高齡老屋為何不整修？這跟百姓的口袋深淺有關！亟需政府大刀闊斧，透過房屋政策來解決，以免下次發生意外。

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內政部在114年新春記者會曾提出「老屋延壽計畫（草案）」！依據國發會人口統計，台灣在今年就會邁入「超高齡社會」，也就是有20%的國人已經年滿65歲！

這群「高齡長者」，可能名下有「高齡老屋」，因為屋主可能已經退出職場，沒錢去換屋，或去做房屋的結構補強，需要政府協助！

目前全國屋齡超過30年的建物大約有500萬戶，這已經超過總體住宅存量的「半數」，台灣面臨「人屋雙老」的困境，相關因應政策，例如「老屋延壽計畫（草案）」應該立刻上路。

例如，30年以上老屋，若屬於「安全」住宅，政府提供經費補助，協助老屋結構補強；老屋若屬於「不安全」的住宅，應該透過結構安檢，通知百姓盡速遷出。因為台灣地震多，難保沒意外，甚至造成遺憾！

政府應該對「高齡建物」主動進行結構安全檢查，這是「居住正義」，也是「救人命」與「救民心」的治國良方！

（作者為教育人員）

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