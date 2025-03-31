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自由開講》反制境外敵對勢力與突圍之道

2025/03/31 13:00

◎ 江政昌

當今地緣政治與科技爭霸的舞台上，中國面對美國封鎖並未屈服，反而奮發圖強，傾國家之力以「先抄襲，再超越」的「雙超」策略扶植科技產業挑戰美國霸權。從產業延伸至教育，為全球提供範例，也為台灣在美中博弈中的變局帶來啟示。賴清德總統若僅將中國定位為「境外敵對勢力」，而無進一步積極作為，台灣恐陷入內耗與動盪，錯失提升競爭力的契機

賴清德總統日前召開國安高層會議，將中國定位為「境外敵對勢力」。（總統府提供）賴清德總統日前召開國安高層會議，將中國定位為「境外敵對勢力」。（總統府提供）

中國科技七雄：產業崛起的先鋒

美國聯盟其他國家以技術封鎖、晶片禁運遏制中國，但中國以舉國之力反擊，間接孵育出科技七雄：小米挑戰蘋果，華為抗衡微軟，百度比擬Google，比亞迪對峙特斯拉，騰訊與Meta競爭，寒武紀挑戰輝達，阿里巴巴對抗亞馬遜，DeepSeek追趕ChatGPT，這些企業憑成本控制與市場規模，從模仿走向超越。中國成功的背後，是國家政策的全力支持與資源整合。政府透過補貼、科研投入與市場保護，打造有利環境，讓企業得以快速成長

學校經營：國力競爭的基石

中國的成功離不開科研教育基礎，政府積極投資STEM（科學、技術、工程、數學）領域，清華、北大與企業合作，如華為開發5G、比亞迪研究新能源，積極培育人才。透過「雙一流」計畫，吸引國際學者，扭轉人才劣勢，凸顯教育在科技競爭中的角色。

提升競爭力

賴政府視中國為敵對勢力，恐加劇兩岸對立與內部撕裂，削弱台灣應對美中競爭的能力。台灣勢單力薄應學習中國與美國的經驗積極提升競爭力。首先，強化產學合作加速媒合企業與大學的研發與技術奠基。其次，向下紮根提升中小學STEM教育培育人才，並設立國際科研中心引進全球資源

台灣資源有限，但可發展利基技術，如半導體、智慧製造、生物科技、綠能與氣候科技……鞏固供應鏈地位。教育政策應平衡基礎研究與實務應用，透過彈性學制與跨領域課程，培養創新人才。政府需加大補助，留住年輕人，避免人才流失。

政治大學與美商超微半導體公司（AMD）日前簽訂產學合作備忘錄，將培養具備AI應用能力的人文社會科學領域專業人才，擴大研發量能。（政大提供）政治大學與美商超微半導體公司（AMD）日前簽訂產學合作備忘錄，將培養具備AI應用能力的人文社會科學領域專業人才，擴大研發量能。（政大提供）

停止內耗，抓住契機

現階段單將中國定位為敵對勢力，將讓台灣陷入意識形態爭執，無助於實質發展。中國的崛起雖具威脅性，但其模式也值得借鏡。台灣應多維度思考，視美中競爭為轉型契機，融合中國的戰略決心與美國的開放創新，發展台灣獨特競爭優勢。賴總統若能帶領台灣停止內耗，專注提升產業與教育競爭力，將在全球博弈中找到立足之地。

美中競爭的啟示與挑戰

美國的封鎖可能加速中國獨立，卻削弱自身供應鏈；中國雖崛起，但在國際信任上存疑。台灣可借鏡中國執行力與美國開放性，找到獨特定位。未來勝負取決於創新與合作的平衡。

這場從課堂到市場的較量，是台灣突圍的關鍵時刻。

（作者為高中副校長）

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