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自由開講》亞亞當歸去

2025/03/27 09:00

◎ 洪昱睿

近期因為一位中配「亞亞」，在自己的影音頻道上發佈「武統台灣」相關影片，內容嚴重影響社會安定與國家安全，遭移民署取消其居留權並限期出境。限期是到3月26日凌晨零點，但是25日上午她和支持她的詭異團體，以及她的一些支持者，到了內政部前演出一齣相當荒唐的「亞亞絕對不主動回去」的爛戲。

網紅中配「亞亞」劉振亞（右）3月25日到內政部前召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（資料照）網紅中配「亞亞」劉振亞（右）3月25日到內政部前召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（資料照）

未料原先超級熱愛中國的亞亞，從一開始的強硬態度變成軟腳蝦一般。上節目竟然也爆哭，說她不想回她的「祖國大陸」了。甚至表示，她不會主動出境。既然她不主動出境；那就得動員相關單位把她強制出境了，何必搞得那般沒尊嚴？

其實她為了想繼續留在台灣，花招百出，25日上午和聲援她的團體等人一起前往內政部抗議。可笑的是，聲援她的團體，手舉的標語竟然有「台獨政府，乞丐趕廟公」這樣的文字！有沒有搞錯？誰是廟公、誰是乞丐？完全顛倒是非，是她「喧賓奪主」才對吧！更扯的是，聲援她的團體似乎「不演了」，直接表明「擁有中華民國身分證就是台獨」，這不就是中共的立場嗎？聲援團體的人難道通通都沒有中華民國身分證嗎？

聲援「亞亞」的團體，手持「台獨政府，乞丐趕廟公」標語。（資料照）聲援「亞亞」的團體，手持「台獨政府，乞丐趕廟公」標語。（資料照）

來台灣用了很多資源，那就當要飲水思源。不但沒有「吃果子拜樹頭」，還恐嚇公眾「中共武力統一台灣」、「五星紅旗插滿台灣」，這樣我們請你離開真的只是剛好而已。不想走，當初為何要發佈這些影片？台灣這次又是「飼老鼠咬布袋」了，勸妳有尊嚴一點，主動離境，回歸妳心心念念的「祖國大陸」去吧！

還好，25日晚間她雖然心不甘情不願，還是來到了松山機場準備搭機前往中國。不過她在臨走之際，還隔空向另外兩名反共網紅「八炯」及「閩南狼」嗆聲「志願役快開始報名了，去報名吧」，那要人家去當軍人的話，不又是暗示中共要武力犯台、即將戰爭了嗎？到最後都死性不改，我們倒應該看看，五年後她如果申請來台，會不會輕易地通過？

（作者為語文工作者）

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