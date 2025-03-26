黑暗流浪者》趁亞亞當歸 藍白「偷襲」2公投逕付二讀

藍白趁大家在關心亞亞當歸的時候，在夜間突襲逕付二讀「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投。

◎ 黑暗流浪者

藍白趁大家在關心亞亞當歸的時候，在夜間突襲逕付二讀「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投。

基本上這兩項公投都邏輯矛盾，毫無正當性可言。台灣現在並沒有廢死，只要藍白立委諸公不修法，死刑就會永遠存在，根本沒有公投的必要。

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立法院藍白兩黨昨晚趁民進黨立委離開主席台後，又突襲開會並將「反廢死」、「反戒嚴」兩公投案逕付二讀。（資料照）

至於反戒嚴公投，撲馬已經把後果講得很清楚了，公投通過後的效力是兩年，藍白推動這項公投的目的，是讓政府在未來兩年內無法宣布戒嚴轉入戰時體制，等於是讓台灣門戶洞開，幫中國武力犯台掃除障礙。

毀壞台灣民主根基的惡毒操作

藍白推動反戒嚴公投，確實戳中了民進黨的論述痛點。民進黨是以反戒嚴起家的政黨，勢必不可能支持戒嚴，否則就等於是違反自身核心價值，證實自己在搞所謂的綠色恐怖。對於長期以來帶「綠共」、「綠色恐怖」風向的藍白而言，反戒嚴公投確實是很好發揮的風向題材。

企圖炒作輿論 伺機抹綠中選會、罷免案

中華民國早訂有戒嚴法，修法變更戒嚴的要件屬於立法院的職權，藍白放棄自身修法的權力，轉而訴諸公投，大概是怕再亂修法會替大罷免添柴火，只好往民進黨不可能支持戒嚴的痛處猛打，看有沒有機會在輿論上扳回一城，順便轉移大罷免的焦點。然而戒嚴屬於總統憲法上的權力，並不是可以公投決定限制總統能不能做的題目，所以即使藍白強行三讀通過了，中選會也勢必會駁回之，不可能讓這種題目成案。

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）26日表示，立法院長韓國瑜25日進行了違法會議，顯見立法院在藍白聯手下，已經完全被中共滲透了。（記者廖振輝攝）

可以預見的是，一旦中選會做出駁回的裁決，藍白一定會全力帶風向把中選會抹綠，試圖打擊中選會的公信力，就像他們當初對待憲法法庭一樣。中選會被抹綠後，接下來藍白就會加緊輿論攻勢，一路抹到大罷免成案、投票、補選甚至2026年的地方選舉。讓民眾開始懷疑罷免、補選跟選舉的公正性，就是他們的目的。

這是從根本上毀壞台灣民主根基的惡毒操作，說背後沒有來自對岸的指示，我是不相信的。

所以我們必須做好面對藍白未來輿論攻勢的準備，絕不能讓他們以民主破壞民主的企圖得逞。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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