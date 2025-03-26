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名家分享~馮睎乾》「亞亞」的詭辯

整場鬧劇中，劉振亞其實有兩大詭辯：一是否認自己主張「武統」；二是搬出「言論自由」來擋箭。
名家分享

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2025/03/26 15:00

◎ 馮睎乾

從中国嫁來台灣的網紅「亞亞」（本名劉振亞），因在抖音上公開鼓吹侵略台灣（我自己不會用中共杜撰的「武統」這種詞），最近被移民署取消依親居留資格，限令在十天內離開台灣。3月25日「死線」到了，劉振亞非但沒訂機票，早上還跑到內政部前開記者會，厚着臉皮說自己沒錯、不打算走人，看起來像是想上演「一哭二鬧三上吊」的戲碼。

中配網紅「亞亞」劉振亞昨早到內政部前開記者會，厚着臉皮說自己沒錯、不打算走人。圖片來源為中央社。（取自貼文）中配網紅「亞亞」劉振亞昨早到內政部前開記者會，厚着臉皮說自己沒錯、不打算走人。圖片來源為中央社。（取自貼文）

劉振亞硬拗說，她只是分析局勢「談論武統」，絕對不是在「主張武統」。她又聲稱自己其實支持「和平統一」，放話邀大家來公開辯論，還一臉委屈喊說自己被謠言搞得人格、家庭盡毀。不明內情的人聽見，或許真以為有莫大冤情。我看「和平統一」根本不用多辯啦，因為這個「亞亞」前幾天就說了，移民署把她踢出台灣，是把她推向「萬劫不復的深淵」——她都把「祖国」講得像個無底洞了，還需要討論台灣人該不該跳下去嗎？

整場鬧劇中，劉振亞其實有兩大詭辯：一是否認自己主張「武統」；二是搬出「言論自由」來擋箭。真要辯論，不如先辯辯她到底有沒有鼓吹侵台戰爭吧。3月11日，移民署已經發文指出，劉振亞曾公開講過「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等言論。這不是明確主張打仗嗎？

3月20日，陸委會在記者會上播放了一段「中国台灣網」的影片，片中劉振亞嗆聲：

「中国人民解放軍東部戰區，組織戰區的陸軍、空軍、海軍、火箭軍等兵力，圍着台島周邊展開『聯合利劍-2024A』演習。從地圖上可以看得出來，台島周邊都被圍了嚴嚴實實，海域、空域都插翅難飛。

「東部戰區發布的『越海殺器』組合，你們都看了嗎？海報全部用的都是繁體字，這是害怕『老賴們』看不懂特地用的，真的是很細節！這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備着，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心。」

這不是鼓吹戰爭是什麼？

劉振亞在影片中嗆聲：「這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備着，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心。」（圖擷取自中国台灣網）劉振亞在影片中嗆聲：「這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備着，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心。」（圖擷取自中国台灣網）

有人說這是「言論自由」，那麼又不妨辯論一下吧。根據「世界人口評論（World Population Review）」網站顯示的2023年數據，在「表達自由（freedom of expression）」一項上，全球得分最高的地方是芬蘭，有0.94分（1分為滿分），該年台灣得0.78分，中国得0.12分。你可以在芬蘭這個言論自由名列前茅的國家，公然鼓吹外國入侵嗎？不妨來看看芬蘭刑法（Criminal Code of Finland）。

芬蘭刑法第12章「叛國罪」第2節就是關於「煽動戰爭（Incitement to war）」罪，條文說：如果有人在芬蘭境內或有芬蘭公民在芬蘭境外，於進行中的或即將發生的軍事危機或國際政治危機期間（ongoing or imminent military crisis or international political crisis），為了使芬蘭陷入戰爭狀態或成為軍事行動的目標，而做出以下行為：

（1）公開鼓勵外國侵略芬蘭，或鼓勵芬蘭侵略外國；

（2）公開散佈言論或宣傳，意圖引導公眾輿論支持侵略

［......］

則該人將因煽動戰爭被判處至少一年、最多十年的監禁

請留意芬蘭這條刑法的細節，也是它平衡國家安全和言論自由的關鍵：它不是無條件禁止煽動戰爭，而是具體界定了「禁言」的時空背景，即「於進行中的或即將發生的軍事危機或國際政治危機期間」

近年來，中共不停對台灣作出實實在在的軍事威嚇，這種危機更有越演越烈之勢。台、中劍拔弩張的局面，我相信已經符合芬蘭刑法「禁止煽動戰爭」的條件了。就連芬蘭這樣言論自由的國家，在同一局勢下，也不會容許「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」此等極端言論，「亞亞」還有什麼理由拿「言論自由」作擋箭牌呢？

中共不停對台灣作出實實在在的軍事威嚇，解放軍持續侵擾台灣周邊海空域。（國防部提供） 中共不停對台灣作出實實在在的軍事威嚇，解放軍持續侵擾台灣周邊海空域。（國防部提供）

容我再苦口婆心講一次，中文根本沒有「武統」這種詞這是中共硬造出來的宣傳口號，繞個圈把「侵略」、「打仗」、「吞併」、「戰爭」、「屠殺」包裝得溫和一點，免得台灣人一聽就聯想到血淋淋的畫面。拜託看清楚真相：鼓吹侵略，就是支持殺人，等於要把台灣變成一個超大絞肉機！

劉振亞在抖音有48萬粉絲，長期散播煽動戰爭的言論，影響力可不是開玩笑的。更扯的是，她居然還把自己的小孩拉進來當政治宣傳工具。我在網上看到一段影片，是「亞亞」的小女兒在唱中共軍歌：「不懼強敵，敢較量，為祖国決勝疆場。」

影片連結在此：https://t.ly/XR6Ug

什麼樣的媽媽會從小就給孩子洗腦，教他們「殺人搶地是光榮的事」這種恐怖主義價值觀啊？與其在那邊吵什麼離地萬丈的「言論自由」，不如多關心一下那幾個小孩的心智會不會長歪吧！

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https://www.patreon.com/posts/124359534

（作者為香港作家）


本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

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