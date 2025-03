名家分享~馮睎乾》「亞亞」的詭辯

整場鬧劇中,劉振亞其實有兩大詭辯:一是否認自己主張「武統」;二是搬出「言論自由」來擋箭。

◎ 馮睎乾

從中国嫁來台灣的網紅「亞亞」(本名劉振亞),因在抖音上公開鼓吹侵略台灣(我自己不會用中共杜撰的「武統」這種詞),最近被移民署取消依親居留資格,限令在十天內離開台灣。3月25日「死線」到了,劉振亞非但沒訂機票,早上還跑到內政部前開記者會,厚着臉皮說自己沒錯、不打算走人,看起來像是想上演「一哭二鬧三上吊」的戲碼。

中配網紅「亞亞」劉振亞昨早到內政部前開記者會,厚着臉皮說自己沒錯、不打算走人。圖片來源為中央社。(取自貼文)

劉振亞硬拗說,她只是分析局勢「談論武統」,絕對不是在「主張武統」。她又聲稱自己其實支持「和平統一」,放話邀大家來公開辯論,還一臉委屈喊說自己被謠言搞得人格、家庭盡毀。不明內情的人聽見,或許真以為有莫大冤情。我看「和平統一」根本不用多辯啦,因為這個「亞亞」前幾天就說了,移民署把她踢出台灣,是把她推向「萬劫不復的深淵」——她都把「祖国」講得像個無底洞了,還需要討論台灣人該不該跳下去嗎?

請繼續往下閱讀...

整場鬧劇中,劉振亞其實有兩大詭辯:一是否認自己主張「武統」;二是搬出「言論自由」來擋箭。真要辯論,不如先辯辯她到底有沒有鼓吹侵台戰爭吧。3月11日,移民署已經發文指出,劉振亞曾公開講過「大陸武力統一台灣,已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等言論。這不是明確主張打仗嗎?

3月20日,陸委會在記者會上播放了一段「中国台灣網」的影片,片中劉振亞嗆聲:

「中国人民解放軍東部戰區,組織戰區的陸軍、空軍、海軍、火箭軍等兵力,圍着台島周邊展開『聯合利劍-2024A』演習。從地圖上可以看得出來,台島周邊都被圍了嚴嚴實實,海域、空域都插翅難飛。

「東部戰區發布的『越海殺器』組合,你們都看了嗎?海報全部用的都是繁體字,這是害怕『老賴們』看不懂特地用的,真的是很細節!這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強,最具攻勢的演習,捍衛國家主權時刻準備着,也許明天早上醒來,寶島上已經插滿了五星紅旗,想想都讓人開心。」

這不是鼓吹戰爭是什麼?

劉振亞在影片中嗆聲:「這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強,最具攻勢的演習,捍衛國家主權時刻準備着,也許明天早上醒來,寶島上已經插滿了五星紅旗,想想都讓人開心。」(圖擷取自中国台灣網)

有人說這是「言論自由」,那麼又不妨辯論一下吧。根據「世界人口評論(World Population Review)」網站顯示的2023年數據,在「表達自由(freedom of expression)」一項上,全球得分最高的地方是芬蘭,有0.94分(1分為滿分),該年台灣得0.78分,中国得0.12分。你可以在芬蘭這個言論自由名列前茅的國家,公然鼓吹外國入侵嗎?不妨來看看芬蘭刑法(Criminal Code of Finland)。

芬蘭刑法第12章「叛國罪」第2節就是關於「煽動戰爭(Incitement to war)」罪,條文說:如果有人在芬蘭境內或有芬蘭公民在芬蘭境外,於進行中的或即將發生的軍事危機或國際政治危機期間(ongoing or imminent military crisis or international political crisis),為了使芬蘭陷入戰爭狀態或成為軍事行動的目標,而做出以下行為:

(1)公開鼓勵外國侵略芬蘭,或鼓勵芬蘭侵略外國;

(2)公開散佈言論或宣傳,意圖引導公眾輿論支持侵略;

[......]

則該人將因煽動戰爭被判處至少一年、最多十年的監禁。

請留意芬蘭這條刑法的細節,也是它平衡國家安全和言論自由的關鍵:它不是無條件禁止煽動戰爭,而是具體界定了「禁言」的時空背景,即「於進行中的或即將發生的軍事危機或國際政治危機期間」。

近年來,中共不停對台灣作出實實在在的軍事威嚇,這種危機更有越演越烈之勢。台、中劍拔弩張的局面,我相信已經符合芬蘭刑法「禁止煽動戰爭」的條件了。就連芬蘭這樣言論自由的國家,在同一局勢下,也不會容許「大陸武力統一台灣,已經不需要其他理由」此等極端言論,「亞亞」還有什麼理由拿「言論自由」作擋箭牌呢?

中共不停對台灣作出實實在在的軍事威嚇,解放軍持續侵擾台灣周邊海空域。(國防部提供)

容我再苦口婆心講一次,中文根本沒有「武統」這種詞。這是中共硬造出來的宣傳口號,繞個圈把「侵略」、「打仗」、「吞併」、「戰爭」、「屠殺」包裝得溫和一點,免得台灣人一聽就聯想到血淋淋的畫面。拜託看清楚真相:鼓吹侵略,就是支持殺人,等於要把台灣變成一個超大絞肉機!

劉振亞在抖音有48萬粉絲,長期散播煽動戰爭的言論,影響力可不是開玩笑的。更扯的是,她居然還把自己的小孩拉進來當政治宣傳工具。我在網上看到一段影片,是「亞亞」的小女兒在唱中共軍歌:「不懼強敵,敢較量,為祖国決勝疆場。」

影片連結在此:https://t.ly/XR6Ug

什麼樣的媽媽會從小就給孩子洗腦,教他們「殺人搶地是光榮的事」這種恐怖主義價值觀啊?與其在那邊吵什麼離地萬丈的「言論自由」,不如多關心一下那幾個小孩的心智會不會長歪吧!

相關文章:

中共配偶必歸

https://www.patreon.com/posts/124359534

(作者為香港作家)



本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法