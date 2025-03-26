自由開講》台南震災復原經驗值得花蓮借鑑

◎ 林于函

2025年1月21日，嘉義大埔發生的大地震重創鄰近地區，其中台南楠西區災情尤為嚴重，受損建築超過4100棟，被列為紅、黃標危樓的戶數逾2000戶，高雄甲仙區亦受波及。然而，台南市政府展現了令人驚嘆的應變效率。在中央未編列特別預算的情況下，震後不到兩個月，已有1700多戶收到慰問金，重建撥款超過8000萬元，且金額仍在持續增加，顯示出地方政府的積極作為與執行力。

針對「0121」地震災後復建，台南市府採取「單點申請，專人送件」方式，第1筆房屋修繕補助款項已於3月13日入帳。（台南市府提供）

相較之下，花蓮0403震災的復原進展卻顯得緩慢。該次地震受災戶約1900戶，數量少於台南，但自2024年4月至今，耐震補強工程尚未完成，許多災民未獲補助。直到本月底，花蓮縣府才宣布預撥資金修繕集合住宅。然而，災民在外漂泊近一年，仍無法確定何時能返家，生活陷入長期不安。與此形成對比的是，花蓮縣府對產業補助卻動作迅速，透過立委爭取經濟部補助石材業、交通部支持旅遊業，甚至邀請新北市里長與清潔隊員赴花蓮消費。此舉引發網友質疑，認為縣府只在「樁腳」受災時積極作為，形同政策綁樁，忽略一般災民需求。

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花蓮縣議會1月舉辦0403地震善款專案會議，針對縣府善款委員會災後只開3次會，無法回應災民需求，要求增加開會次數、即時處理災民需要。（資料照）

反觀台南，市長黃偉哲以實際行動帶頭救災，捐出一個月薪資發起募款。在中央補助尚未到位前，市府即動用資源推出產業救助。例如，針對水果之鄉楠西的果農，提供貨櫃屋租賃補助，讓房屋損毀的農民能安置於農地附近，繼續照顧果樹。此外，台南山區多為透天厝，水塔損壞頻發，市政府首創相關補助，市區有師傅知道消息，也願意上山協助修繕，確保震後未出現大規模停水，充分展現對民生的細膩關懷，堪稱震災應變的典範。

更值得一提的是，台南市近期宣布，未貼危險標籤的受損戶，只要證實房屋損壞（如水管、馬桶、門窗等），即可向公所申請一定上限的補助。這些政策於震後兩個月內迅速公布，且免除民眾自行聘請技師評估的負擔，由市府聯繫公會提供免費評估服務，再依損壞程度動用善款與公款補助。相較之下，花蓮災民需自行尋求技師協助，效率與便利性明顯不足。

「0121」地震造成台南東山龍眼焙灶受損，台南市長黃偉哲前往勘查，指示彙整資料向中央爭取經費加速復建。（台南市府提供）

台南市府的高效應對，使這場五年來台灣損毀戶數最多的震災未進一步惡化，災民得以快速重建生活。雖然中央因立院刪減預算而行動較晚，但在市府打下基礎後，仍能接續加強支援。

台南經驗證明，地方政府的迅速決策與務實作為，能有效減輕災民困境，值得花蓮及其他縣市借鏡。尤其在資源有限時，優先保障民生而非特定產業，更能贏得民心，體現治理的溫度與智慧。

（作者為東部民眾，建築從業人員）

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