Emmy時間》敵方磨刀霍霍 戰場上不容一絲猶豫！

你可以在這邊講武統中配有言論自由，可以的，可以這樣講。 但是你一定要知道，當敵方的軍隊、敵方的社會，長期浸淫在暴力殺害我方軍民的思想之中，然而你一點心理準備也沒有，還在想著為敵方辯護她的人身自由，像你這樣的人，你要怎麼面對戰爭？

◎ 胡采蘋

現在的人可能無法想像戰爭的殘酷，我們家族裡有爺爺輩的人，死於中國抗日戰爭，被日軍打死。我的伯父輩中，有人打八二三砲戰，一根手指沒有了，長年耳聾，因為砲聲震壞了耳朵。

我的堂哥輩裡面，有人家裡接到了兵單，弟弟替哥哥上前線，因為弟弟腿是瘸的，哥哥是健康人，也有家室。後來這個瘸堂哥到了台灣，在修中橫公路的時候，瘸腿跑太慢，被炸山的炸藥炸死了，供奉在長春祠。

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我的爸爸十四歲離開家，再也沒有見過他的爸爸媽媽，奶奶臨死前一口氣嚥不下，不肯死，說床底下有50個袁大頭，要留給我爸爸娶媳婦。戰爭就是家破人亡，一生的思念。

中配劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可驅逐出境。（圖擷取自抖音）

你可以在這邊講武統中配有言論自由，可以的，可以這樣講。

但是你一定要知道，當敵方的軍隊、敵方的社會，長期浸淫在暴力殺害我方軍民的思想之中，然而你一點心理準備也沒有，還在想著為敵方辯護她的人身自由，像你這樣的人，你要怎麼面對戰爭？

敵方長期備戰 浸淫暴力殺害 您若無心理準備怎面對戰事?

當對方思想統一，毫不猶豫可以下手的時候，戰場上你只要有一絲猶豫，喪命的人就是你。

中配亞亞離境最後期限還大張旗鼓在內政部前召開記者會，還有統派民團相挺。（記者塗建榮攝）



你完全可以倡議敵方有叫囂武統戰爭的自由，沒有問題，但是當你這樣做的時候，也請你同時要在心裡準備好另一個自己，你要清楚的認識到，這些人是有可能一拿起刀子來就能刺向你的。

敵方公開叫囂武統戰 她沒有猶豫 您也要準備練習接受

因為他已經這樣想很久了，她甚至公開都告訴你了，她沒有猶豫，她已經練習好了。所以你也要練習到有一部分的自己，是有能力承受這樣殘酷的事實，你要清楚的知道，當他刺向你的時候，他是沒有猶豫的。

所以到了那個時候，你也不能猶豫。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書





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