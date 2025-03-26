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名家分享～江昺崙》80年來歷史關鍵時刻 台灣人總被形塑成暴民？

2025年，中籍配偶亞亞被驅逐出境也是，偶爾有一兩名不理性的網友（可能是反串）說要報復中配，輿論就說得好像台灣人都被情緒動員、被挑起滔天的民族仇恨一樣。 我還以為要發動台海侵略戰爭的是台灣人呢？
名家分享

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2025/03/26 17:00

◎ 江昺崙

在看1945年終戰的資料，很多國民黨歷史都說天皇宣布投降後，台灣人到處打日本人報仇。

不過看總督府治安的報告，其實民間沒有什麼衝突，頂多就是有些日本警察以前太兇惡，被台灣人恐嚇而已（《最後總督府資料集 》「警察措置」）。

日本人登記的「重大治安事件」，戰後到9月18日，一個多月以來，台灣人攻擊日本軍警的案例只有「7件」。

國民黨歷史寫得好像 台灣人到處打日本人

但國民黨歷史就寫得好像台灣人到處打日本人，被情緒動員、被挑起滔天的民族仇恨。我還以為是台灣人逼日本人發動太平洋戰爭的？

二二八事件的肇因多端，駐台軍紀敗壞是其一。（維基百科）二二八事件的肇因多端，駐台軍紀敗壞是其一。（維基百科）

二二八事件也一樣，台灣人在2月28日之後對外省人多有不滿，到處都有人說要報復，確實有40名左右外省人被台灣人打死（但可以先跟本省人成千上萬的死傷比較嗎？）

228事件被寫成 情緒動員上街打殺外省人

但國民黨版歷史（包括電影《悲情城市》）就寫得好像當時台灣人都被情緒動員，都要上街打殺外省人，被挑起滔天的民族仇恨一樣。我還以為是台灣人跑到中國搶劫糧食、進行清鄉呢。

中配網紅「亞亞」劉振亞3月25日晚間7點到松山機場辦登機手續。 （記者羅沛德攝）中配網紅「亞亞」劉振亞3月25日晚間7點到松山機場辦登機手續。 （記者羅沛德攝）

驅逐武統中配 好似挑起滔天民族仇恨

2025年，中籍配偶亞亞被驅逐出境也是，偶爾有一兩名不理性的網友（可能是反串）說要報復中配，輿論就說得好像台灣人都被情緒動員、被挑起滔天的民族仇恨一樣。

我還以為要發動台海侵略戰爭的是台灣人呢？

台灣人為什麼在各種歷史關鍵時刻上，呈現的都是那種激進暴民、不受控制、到處挑釁尋仇的形象啊？

因為歷史從來就不是我們自己寫的啊。

名家分享～江昺崙》80年來歷史關鍵時刻 台灣人總被形塑成暴民？中配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論被移民署廢止居留許可，並依法要求限期離境，25日早上與民團赴內政部召開記者會，要求撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

而且我們自己還會說：「也不能全怪殖民者／侵略者的錯啦，我們自己也不夠和平理性啊。不能把憤怒發洩在所有殖民者／侵略者身上啦。台灣人是不是應該先自我反省呢？我們自己又能做得多好？」

總是這樣想的，80年來都沒有改變過。台灣人到底有多悲哀啊。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書



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