晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》換了軍事審判的湯，不忘情治協力的藥

2025/03/28 19:00

◎ 許凱傑

近日，賴總統關於「恢復軍事審判」的言論引發各界熱議。回顧過去二十年，中共透過一系列法律戰對台施壓，逐步塑造戰略環境，並為未來可能的行動建立正當性。例如，2003年《政工條例》將「三戰」納入正式軍事戰略；2005年《反分裂國家法》為對台動武提供法律依據；2015年《國家安全法》擴大國家安全概念，強調對境外勢力的防範；2021年《海上交通安全法》強化南海與台海的法律主張；2023年《反間諜法》擴大對外國勢力干預的定義與打擊範圍；2024年出台懲治「台獨」的22條，進一步強化對台法律施壓。

賴清德總統日前召開國安高層會議，定調中國為境外敵對勢力，並將恢復軍事審判制度。（資料照）賴清德總統日前召開國安高層會議，定調中國為境外敵對勢力，並將恢復軍事審判制度。（資料照）

相較之下，台灣政府的回應顯得相對被動且緩慢。例如，2019年才修訂國安五法，2024年底才在各普通法院設立國家安全專庭。軍法案件自2013年由軍事法院移交普通法院，如今國防部研擬將「違反效忠國家職責罪章」等罪再度移回軍事法院，顯示政府欲以制度化措施應對反滲透挑戰。從總統的角度來看，這是一種展現反滲透決心的方式，加上近年來全民國防意識的提升，使得反滲透成為不可忽視的課題。然而，僅設置軍事法庭或國安專庭，卻未深究問題本質，恐怕只是制度上的宣示，難以有效解決問題。

在維護人權保障與防範敵對勢力侵害民主之間，我們需審慎權衡。台灣歷經威權時代「情治合一」對人權的侵害，逐步發展出情報與偵審分權的「情治分立」制度。然而，面對當前民主威脅，是否應適度調整國安情報、國安偵查及國安審判之間的分工，以「情治協力」取代過往的「情治分立」，值得深思

因應中國對台灣的滲透及間諜活動威脅，國防部研擬將「違反效忠國家職責罪章」等罪再度移回軍事法院，顯示政府欲以制度化措施應對反滲透挑戰。（資料照）因應中國對台灣的滲透及間諜活動威脅，國防部研擬將「違反效忠國家職責罪章」等罪再度移回軍事法院，顯示政府欲以制度化措施應對反滲透挑戰。（資料照）

國人最關心的無非是間諜案件的有罪與否及量刑標準。然而，國安或軍事案件的審判存在固有挑戰，特別是在量刑上缺乏具體參考圖像。國安案件本就屬於少數，且審判過程往往不公開，導致當事機關無法清楚描繪國家危害的嚴重程度、機密屬性或等級。情報單位可能主張「間諜一律重判」，而審判機關則可能因缺乏國安意識而做出輕判，這亦是軍法官可能面臨的問題

因此，在討論軍事審判的管轄權歸屬時，應透過「情治協力」，結合教育與文化塑造，促進各方交流與檢討，以尋求共識。唯有在共同維護國家安全與人權保障的前提下，才能建立更完善的國安司法體系。

（作者為臺北地院國家安全軍事庭法官）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書