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名家分享~曾柏瑜》這不是單純言論風波 中國精心設計的「敘事陷阱」

這不是「言論自由 vs. 國安」的簡化辯論， 而是中國透過受害者敘事，進行的一場認知作戰、話語操控。 如果我們還在糾結「她是不是有言論自由」，那就已經輸在戰場外圍了。
名家分享

名家分享

2025/03/25 18:50

◎ 曾柏瑜

「說了武統就被驅逐？台灣沒有言論自由了嗎？」

如果你這幾天也看到這些聲音，先別急著相信。

中配網紅「亞亞」劉振亞在內政部召開記者會，要撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）中配網紅「亞亞」劉振亞在內政部召開記者會，要撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

今天（0325）早上，亞亞在內政部前開記者會，哭著說自己被污名、被霸凌、被趕出台灣。

亞亞哭訴 仿佛一場壓迫弱女子的政治清算

各大媒體跟進、標題聳動、輿論風向瞬間轉彎，仿佛一場壓迫弱女子的政治清算正在發生。

這不是一場單純的言論風波，而是中國正在精心複製的一套「敘事陷阱」，而且這套陷阱，幾年前在歐洲就出現過了。

♦️還記得俄羅斯，是如何用「敘事陷阱」對付烏克蘭的嗎？

在入侵烏克蘭之前，俄羅斯花了好幾年重複一個敘事：
「烏克蘭政府在欺壓俄語居民，我們有責任保護他們。」

俄羅斯把俄語族群塑造成受害者，再利用這套敘事，把俄軍塑造為「正義之師」。圖為俄羅斯調動軍隊駐紮與烏克蘭的接壤邊境，引起歐美高度關注。（路透檔案照）俄羅斯把俄語族群塑造成受害者，再利用這套敘事，把俄軍塑造為「正義之師」。圖為俄羅斯調動軍隊駐紮與烏克蘭的接壤邊境，引起歐美高度關注。（路透檔案照）

俄羅斯把烏克蘭政府描繪成納粹，俄語族群塑造成受害者，再利用這套敘事，當作「出手保護」的理由，把俄軍塑造為「正義之師」。

而現在，中國官媒、台灣統媒，對台灣丟出的這套敘事陷阱，跟當年的手法，是不是一模一樣？

♦️欲加之罪，何患無辭？

當亞亞被塑造成「敢講真話卻被驅逐的受害者」時，中國官媒跳出來說「台灣沒有言論自由」、網路上充斥著帳號帶風向「只因是中國人就被趕走」、「得罪民進黨就被驅逐」——這些話不是無心之言，而是精心設計的敘事攻勢。

她不是一個人，她是一個劇本的開端

從她的影片開始講「中國該打過來」，到媒體包裝她的身世與眼淚、渲染孩子上學受創、家庭分離悲劇，

一步步鋪陳出一個「被民進黨政府迫害」的劇情線，背後的「敘事陷阱」是什麼？

——台灣在欺負我們的「同胞」，中國要保護他們。

這不是我們在揣測。這是中國國台辦、官媒、粉紅帳號，現在正在用的敘事話術。

台灣政府驅離亞亞，被中國國台辦發言人陳斌華痛批。一步步鋪陳出一個「被民進黨政府迫害」的劇情線。（翻攝直播）台灣政府驅離亞亞，被中國國台辦發言人陳斌華痛批。一步步鋪陳出一個「被民進黨政府迫害」的劇情線。（翻攝直播）

和俄羅斯當年用的，是同一套手法。

我們要警覺的，不只是亞亞說了什麼，而是：

♦️這套劇本誰在寫？寫給誰看？下一步要演什麼？

這不是「言論自由 vs. 國安」的簡化辯論，

而是中國透過受害者敘事，進行的一場認知作戰、話語操控。
如果我們還在糾結「她是不是有言論自由」，那就已經輸在戰場外圍了。

破解這波敘事陷阱的第一步，就是：只要亞亞人還在台灣，他的言論自由仍然受到保障，她還可以開記者會就是最好的證據。等她踏上中國領土的那一刻，才會是言論自由被剝奪的開始。

中配網紅「亞亞」（右二）因武統言論被依法要求限期離境。25日與民團召開記者會，要求撤銷處分。現場標語「台獨政府趕陸配，乞丐趕廟公」引發爭議。（記者塗建榮攝）中配網紅「亞亞」（右二）因武統言論被依法要求限期離境。25日與民團召開記者會，要求撤銷處分。現場標語「台獨政府趕陸配，乞丐趕廟公」引發爭議。（記者塗建榮攝）

而下一步，很可能是這樣：

● 中國會持續放大「台灣迫害中國人」的敘事，甚至在國際上操作人權議題，讓台灣看起來像壓迫異己的政權。

● 更激進的說法將會出現，像是「中國有責任保護在台陸配」、「如果再這樣下去，中國可能要採取行動了」。這正是俄羅斯當初動用武力前的語氣鋪陳。

● 國內統派團體會趁勢發聲、出面組織「捍衛陸配權益」的活動，看似關懷移民，實則繼續扮演統戰前鋒。

網路上將出現大量假訊息與情緒性貼文，讓人誤以為台灣社會集體歧視陸配，讓本來關注國安的民眾也開始猶豫、搖擺。

最後，他們會想盡辦法讓台灣社會內部自己吵起來，爭論到底是保護自由，還是打壓異己，讓真正的統戰問題反而變得模糊。

這些不是誇張的推測，而是中共早就熟練的輿論戰手法。

中國想要我們內部分裂、互相懷疑、質疑自己的政府，同時在國際上營造「台灣歧視中國人」、「打壓異己」的印象。

中共想要我們內部分裂 在國際製造台灣歧視中國人

這才是他們真正要的戰果。

當中國官媒、統媒、大量小粉紅帳號都在發同一套敘事時，台灣人務必要保持警覺。別讓我們的輿論場，被別人寫好的劇本帶著走。

（作者為台灣民主實驗室共同創辦人）

本文經授權轉載自曾柏瑜臉書


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