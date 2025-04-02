總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度，引起不少民眾討論，究竟台灣有沒有需要軍事審判制度？哪些罪責適用？現役軍人又需要注意什麼？刑事訴訟法學者又是怎麼看？法操帶您一一分析。

◎ 法操司想傳媒

總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度，引起不少民眾討論，究竟台灣有沒有需要軍事審判制度？哪些罪責適用？現役軍人又需要注意什麼？刑事訴訟法學者又是怎麼看？法操帶您一一分析。

台海情勢緊張，國軍頻頻遭到滲透，總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度。（資料照）



台灣需要軍事審判制度嗎？



2013年因為洪仲丘事件，立法院三讀修正通過軍審法部分條文，軍人犯罪回歸一般司法系統，軍事審判制度只限於作戰時期適用。



根據國安局報告表示，台灣去年（2024年）因共諜案起訴人數共64人，是2021年的三倍之多，且中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人分別為15人（23%）及28人（43%），合計占共諜案比例高達66%。



鑒於台海情勢緊張，國軍頻頻遭到滲透，總統賴清德認為恢復軍事審判，有其必要性。



哪些罪責適用軍事審判制度？現役軍人需要注意什麼？



在修法規劃上，國防部表示，未來軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主，現役軍人平時觸犯如違反效忠國家職責罪章等《陸海空軍刑法》第二編有關之軍事犯罪，將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。



根據陸海空軍刑法第二編的犯罪包含：「第一章違反效忠國家職責罪、第二章違反職役職責罪、第三章違反長官職責罪、第四章違反部屬職責罪以及其他軍事犯罪。」，其中最嚴重的法律效果為「死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」



國防部也強調，未來擔任軍事院檢軍法官須具備一定部隊服役經驗或資歷，也將研議採行「全面強制辯護」、廢除階級管轄等。



刑事訴訟法學者怎麼看？



至於恢復軍事審判制度，許多人也好奇刑事訴訟法學者怎麼看？學者林鈺雄就表示，雖然台海並沒有實際的戰爭，但中國的文攻武嚇已經利用各種軟實力侵害台灣，學者認為面對這種「灰色戰爭」，不合時宜的軍事審判平戰二分法，應該做出調整。

恢復軍事審判制度勢必會對軍人造成不少影響，您又是怎麼看待這次的修法？法操也要提醒各位國軍，軍人的紀律是維持國家安全的核心價值，一定要好好注意修法動向、督促自身，以免觸法。

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本文經授權轉載自【法操】軍事審判制度宣布恢復，現役軍人要注意什麼？

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