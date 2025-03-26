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自由開講》藉民主反民主 「亞亞們」不值得同情

2025/03/26 11:30

◎ 阿興博士

中配「亞亞」劉振亞因為在社群上發布武統台灣言論之影片，被移民署廢止依親居留許可，最晚須3月25日結束前離境，25日早上竟然還不知羞恥與「台灣國際家庭互助協會」到內政部外開記者會。

鼓吹武統台灣的中配「亞亞」劉振亞（右），25日到內政部外開記者會，要求撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）鼓吹武統台灣的中配「亞亞」劉振亞（右），25日到內政部外開記者會，要求撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

藉由此事我們發現中共一貫伎倆，就是藉由民主反民主，藉由環保主義大搞劣質電動車，藉由人道主義資助恐怖份子，並發動輿論戰，透過媒體將被害者變成加害者，將加害者美化成英雄，中共進行赤化全球的計謀，台灣不得不提防。

武統血洗台灣以及留島不留人等言論行為，與恐怖份子無異，近日來以色列的處境值得我們借鏡，中東的哈瑪斯多年來，躲在平民百姓之後，多次襲擊以色列，甚至在2023年10月7日，殺害千名以色列平民，並擄走數百名平民當作人質，其行徑之殘忍，令人髮指。

然而，國際上卻有許多中共資助的所謂非營利組織及媒體支持哈瑪斯，並對以色列搶救人質的自衛反撃行動加以醜化，並透過聯合國相關單位以人道主義為名，不斷向恐怖組織輸血，透過在美國留學左派份子在各大學發起反猶示威，透過中共資助的媒體英雄化恐怖組織，中共的謊言成為許多主流媒體的內容，台灣許多媒體竟然也都加以引用，這樣的錯誤認知不得不提防

然而，恐怖組織及恐怖份子在殺人時，有想到平民百姓的人權嗎？中國共產黨可以說是全球最大的恐怖組織，當他們在發表武統血洗台灣的謬論時，有考慮到台灣百姓的人權嗎？當他們不斷圍台軍演時，符合人道主義嗎？

賴總統說的沒有錯，鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪刑、傷害自己的國家與國人不是「言論自由」。所以驅逐違法之中配是正確且合理的處置，恐怖份子不值得同情，違法中配可以趕緊回中國，去向習近平要求中國的人權及言論自由

（作者為科技公司主管）

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