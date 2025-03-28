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自由開講》警惕胡敏珍的中共式人道關懷認知戰

2025/03/28 11:30

◎ 愚工

金門已故首任司令官胡璉將軍的孫女胡敏珍在抖音帳號上傳影片，宣稱要在金門把一塊刻有解放軍陣亡人員名字的石碑「立起來」，網友看到消息後痛批是「不肖子孫」。她12月16日辯稱，她的出發點只是基於人道關懷

胡敏珍的「人道關懷」說，禁不起推敲，依她的邏輯，那麼她是否也向中共主張，基於人道關懷，要在其爺爺參與的南麻戰役、徐蚌會戰、淮海會戰等國共戰爭的戰地城市建立紀念碑，將胡璉及所有陣亡的國軍戰士名字「立起來」呢？

胡璉將軍孫女胡敏珍，宣稱要在金門設立解放軍將士紀念碑。（圖擷取自抖音）胡璉將軍孫女胡敏珍，宣稱要在金門設立解放軍將士紀念碑。（圖擷取自抖音）

根據中共媒體，2018年12月1日，胡敏珍與唐生智之子唐仁和一起參觀位於北京豐台區的「抗日戰爭紀念館」。胡璉被毛澤東評為「狡如狐，猛如虎」，而唐生智當年是投降中共的國民黨將領，是人民日報筆下「貪生怕死，投機變節的小人」。如今兩人在中共安排下合流，胡敏珍打著「胡璉將軍和平公益促進會」理事長的旗號，主張兩岸一家親，要為陣亡的解放軍在金門立碑，頓時，把自己投到「投機變節的小人」的行列，如此作踐自己，是否受唐仁和影響，吃了中共餵食的「三屍腦神丹」，令人好奇。三屍腦神丹，是金庸武俠小說中虛構的一種毒藥，教主用它對教徒進行精神控制，服藥之後，教眾就對教主死心塌地地服從。

胡敏珍推動「中共式人道關懷」，與別有居心的中配們、背骨的傅崐萁們、忘恩負義的馬英九們、投機變節的退將們推動的「中共式和平」一丘之貉，都是基於「只要你跪著聽我的，我就都聽你的」的土匪邏輯。媒體報導，一位高齡九十，一輩子跟著蔣介石反共的老榮民參加罷免國民黨立委的二階連署，只因氣不過國民黨著魔似的由反共變性為親共舔共。如今的大罷免活動已質變為反共的聖戰，是對胡敏珍這樣的國民黨「不肖子孫」的棒喝

（作者業商）

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