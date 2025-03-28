自由開講》「民間交流」和「言論自由」也會淮南為橘，淮北為枳

◎ 李明哲

在民主國家的語境中，「民間交流」是不受官方控制，參與交流的民眾可以不受限制的表達自己意見和看法。但是在中國的「特殊國情」中，民間社團的每一個團體都必須要有黨的組織。所有民間團體可以運作和成立都必須無時無刻接受黨的領導，傳達黨的意志。

馬英九基金會去年邀請中國學生訪台交流，訪團成員宋思瑤公開祝福「中國台北隊」榮獲世界棒球12強賽冠軍，刻意矮化台灣。（資料照）

因此任何中國政府允許對外的交流，都只是中國政府「宣傳」機制的一環，用來瓦解外國對中國任何可能的負面批評。基本都不是「真正」的民間交流，只是說好「中國故事」的宣傳機制，成為中國對內宣揚民族統一的「傳聲筒」。

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因此在台灣熱衷推動這樣的交流，基本只是剽竊「民間交流」之名，替中國政府擦脂抹粉而已。過去中國開放中國人自由行來台灣，還有一些中國的民間人士以旅遊之名來台灣和NGO朋友交流人權法治，現在這些中國人大部分不是流亡海外就是在被用「顛覆國家政權」監禁在中國的監獄。

言論自由在民主國家是我們可以自由的發表言論，但不可以煽動暴力或侵害他人自由。所以我可以不同意你的言論，但誓死捍衛你發言的權利。

在中國，言論自由是用來捍衛中國侵害別人民主法治的代名詞，因此宣揚「武統台灣」的言論是「言論自由」。圖為鼓吹武統台灣的劉姓中配「亞亞」。（擷取自中國台灣網）

但是在中國的「語境」中，言論自由是用來捍衛中國侵害別人民主法治的代名詞。因此宣揚「武力統一台灣」這樣破壞民主法治的言論是「言論自由」，因為對台灣不放棄武力是中國的國家政策，所以台灣人必須有倡導「武力統一台灣」的言論自由。但批評中國政府侵害人權則是「顛覆國家政權」。因為在中國的「語境」中，中國可以批評別人，但任何人不能批評中國。



認為應該維護宣揚「武力統一台灣」言論自由的人，他們面對中國打壓台灣人、香港人、圖博人、維吾爾人甚至中國人自己時，他們全部「鴉雀無聲」，因為中國政府是「偉大」、「光榮」、「正確」的象徵。

馬英九辦公室主任蕭旭岑言必稱台灣人也是中國人，要支持中華民族偉大復興，這些都是中國政府的國家政策。（資料照）

馬英九辦公室主任蕭旭岑其實是很誠實的，他言必稱台灣人也是中國人，要支持中華民族偉大復興，這些都是中國政府的國家政策。今天在台灣捍衛台灣人有公開倡導「武力攻台」的言論自由，和替中國政府推動「兩岸交流」的民眾，幾乎也都有類似的想法。

中國人和台灣人價值最大的分野也在於此。而中國語境下的「民間交流」、「言論自由」無異於替中國政府「背書」，但付出的代價是真正的言論自由，是台灣前輩犧牲奉獻替我們爭取來的民主人權。

（作者為人權工作者，2017年被中國政府用顛覆國家政權判刑五年）

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