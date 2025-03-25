名家分享~李明哲》所有討論可以有的基本思考基礎

根據國際人權組織「自由之家」（Freedom House）日前發布最新報告顯示，2024年全球發生160起跨國鎮壓事件，中國政府繼續成為執行跨國鎮壓的主要國家。

◎ 李明哲

1991年總統李登輝宣告動員戡亂時期於1991年5月1日終止，但中國仍然意圖「侵略」台灣，至今不但沒有任何改變，而且不但透過武力，更意圖透過虛假訊息，和對台灣各階層的滲透，摧毀我們的民主自由。這是無可爭辯的事實。

而根據國際人權組織「自由之家」（Freedom House）日前發布最新報告顯示，2024年全球發生160起跨國鎮壓事件，中國政府繼續成為執行跨國鎮壓的主要國家。

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因武統言論被移民署廢止居留許可，並依法要求限期離境的中配網紅「亞亞」，今（25日）召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

中國政府利用其海外僑民，在西方社會恐嚇中國的海外留學生、異議人士與外國政治人物。這種「跨國鎮壓」行為破壞國際秩序，損害各國的主權和民主制度，也引起了國際社會普遍關注和譴責，台灣不能當成若無其事。

因此、我們對於台灣任何牽涉中國有關的政策思考或者法律規範，都必須把上述與中國政府有關的客觀事實作為考量，脫離這樣的客觀事實依據，都是不切實際，甚至可能讓我們目前擁有的自由民主，一朝喪盡。

二次大戰後，德國嚴格禁止宣傳納粹主義以及第三帝國相關標誌，法律明文禁止使用納粹萬字旗與希特勒式敬禮，違反的人將會以煽動種族仇恨的罪名起訴。

我希望政府針對鼓吹戰爭或仇恨這種破壞言論自由與民主人權的言論，立法管理。特別是與中國武力入侵台灣有關的部分更應該嚴格處理。

在台灣，鼓吹「中國武力入侵台灣」這樣言論的絕對不只部分中國配偶。圖為今天聲援亞亞的團體標語之一，來源自網路。（取自貼文）

在台灣，鼓吹「中國武力入侵台灣」這樣言論的絕對不只部分中國配偶，中華民國國民也有些人有類似的言論。

這種言論不是某些人士所說「非常政治不正確、白目、刺耳，令人不悅」。而是徹徹底底：破壞言論自由的基石，摧毀民主自由人權，泯滅人性的行為。

（作者為人權工作者）

本文經授權轉載自李明哲臉書

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