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工業技術與資訊》AIoT棒球打擊服務系統創造選手培訓新體驗

2024年，中華隊以黑馬之姿勇奪世界棒球12強冠軍，寫下臺灣棒球新頁。這份榮耀不僅激勵了無數人的夢想，也點燃了我國棒球追求卓越的熱血。如今，結合AI與MR技術的智慧訓練系統，將為棒球訓練開啟新紀元，以科技助力選手突破極限，為國爭光。
工研院

工研院

2025/04/17 15:00

◎ 賴宛靖

棒球在臺灣具有歷史文化背景，堪稱「臺灣國球」，然而要成為出色的棒球選手，需通過體能、技術和心理素質的全方位訓練，如投手在投球姿勢、控球精準度與心理抗壓力上要下功夫；打擊訓練則專注於揮棒速度、力量與球路判斷；守備訓練強調快速反應與團隊默契，結合不斷的實戰模擬，才能造就場上無懈可擊的表現。

AI加持、虛實整合　讓棒球訓練更有勁

「過去的棒球訓練主要依靠打擊或投手教練的經驗傳承，但訓練方式無法精確量化訓練效果，如今拜科技所賜，可以運用AI人工智慧、混合實境（Mixed Reality；MR）等技術結合大數據，提供更客觀量化的訓練方式。」工研院服務系統科技中心組長林宏墩表示。

由工研院研發的「AIoT棒球打擊服務系統」，結合智慧物聯網（AIoT）、虛實整合及AI影像辨識，把過去「只能意會不能言傳」的棒球培訓方式，變成可分析的影像與數據。智慧發球機搭載AIoT遠端控制模式，可實現不同球速與球種的調控，甚至能模擬對手投球方式。「以前的發球機只能放在定點，由人力調整角度，工研院研發的智慧發球機能遠端調整投球角度、力道及球路，例如內角、外角或低球，幫助選手熟悉不同類型的投球路徑，讓打擊者在比賽前或日常訓練中能進行針對性練習，提升打擊準確度，」林宏墩說。

為了讓選手更能身歷其境，系統加入MR技術，採用虛實整合的訓練方式，打擊者可透過穿戴設備與虛擬投手互動，也能在擬真的比賽場景中，面對虛擬投手的投球動作進行打擊，這種沉浸式的訓練方法大幅提升選手的體驗與實戰能力。

另外，系統運用AI影像辨識技術，即時偵測打擊者的肢體動作並將動作量化，立刻計算出其協調性、平衡性及爆發力等關鍵指標。林宏墩強調，透過數據分析能幫助教練了解選手在面對像是伸卡球、快速直球等不同球種的揮棒姿勢，進而訂定最適合選手的訓練計畫。


工研院研發的「AIoT棒球打擊服務系統」，結合智慧物聯網（AIoT）、虛實整合及AI影像辨識，把棒球培訓方式變成可分析的影像與數據。（工研院提供）工研院研發的「AIoT棒球打擊服務系統」，結合智慧物聯網（AIoT）、虛實整合及AI影像辨識，把棒球培訓方式變成可分析的影像與數據。（工研院提供）

大谷陪練球！AI數據庫打造夢幻投打對決

「2022年，政府積極推動運動科技，棒球是臺灣熱度最高的運動項目，自然成為研究的首選。研發團隊當時即投入『AIoT棒球打擊服務系統』的研發，」林宏墩表示，工研院團隊結合資通訊強項，運用AI判讀與遠程控制技術，開發出適用於各層級棒球訓練的智慧發球機。他強調，臺灣棒球擁有完整產業鏈，無論是球棒、手套等器材都以高品質聞名世界，透過跨部會合作及運用多方資源，除了活絡產業發展之外，也希望選手培育也能跟上腳步。

有了智慧發球機還不夠，如何模擬出專業投手的投球特性，是開發過程中的一大難點。林宏墩解釋，棒球的投打瞬息萬變，加上隨著角度、力道的不同變因很多，系統要能即時掌握發球角度，並針對打者的動作即時回饋，需要具備快速且高效的數據處理能力，團隊也與國內多所大學和研究機構合作，讓系統更臻完美。「我們還希望逐步建立專業投手數據庫，整合至發球機AI平台中，模擬其投球特性，未來跟大谷翔平等巨星練球將不是夢。」

工研院團隊結合資通訊強項，運用AI判讀與遠程控制技術，開發出適用於各層級棒球訓練的智慧發球機。（工研院提供）工研院團隊結合資通訊強項，運用AI判讀與遠程控制技術，開發出適用於各層級棒球訓練的智慧發球機。（工研院提供）

為棒球運動注入新力量　專業再升級

為了能讓國球遍地開花，研究團隊也讓這套系統更普及、方便。林宏墩說明，球隊無須更新場地，只需把智慧發球機放進牛棚即可，搭配攝影機、平板就可進行訓練，打者也不用換上特殊的球棒，能以最習慣的器材受訓，這樣才能真正達到最佳的訓練效果，球隊的投手教練不用忙著投球，而是透過系統給予的數據分析做出培訓決策。

「『AIoT棒球打擊服務系統』具備靈活的速度調整功能，從68公里的低速到151公里的高速，系統都能駕馭，一般打者很難有機會應戰這種球速，更能激發挑戰的慾望，化為鬥志。」林宏墩表示，目前AIoT棒球打擊服務系統已在崇義高中、新竹虎林國小等基層棒球隊進行應用測試，也與國內職業球團及大型系統業者洽談合。他透露，未來將推出偵測投手的握球方式、出球點及上臂甩動角度與力道等參數，透過細膩的分析幫助投手預防運動傷害。期待科技為棒球運動注入科技的力量，全面提升棒球訓練的專業性與效率，為臺灣棒球的前景帶來無限可能。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

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