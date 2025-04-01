晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

有志一「童」》新加坡政府與企業分工合作：提升服務效率與促進龐大商機

近年來，新加坡政府機構日益依賴民間企業執行特定職能，以實現更高效的公共服務與更強的市場競爭力。以新加坡的Certis CISCO和CBM為代表的企業，不僅提升了政府運作效率，也促進了相關產業的發展，為企業創造了更多商機。
童振源

童振源

2025/04/01 15:00

◎ 童振源

近年來，新加坡政府機構日益依賴民間企業執行特定職能，以實現更高效的公共服務與更強的市場競爭力。以新加坡的Certis CISCO和CBM為代表的企業，不僅提升了政府運作效率，也促進了相關產業的發展，為企業創造了更多商機

Certis CISCO：安全維護與執法的得力助手

Certis CISCO是新加坡最大的輔警公司，全球擁有約3萬名員工，其中約1.6萬名為新加坡輔警，其規模幾乎與新加坡警察部隊相當。新冠疫情期間，Certis動員超過2,500名員工協助政府執行隔離令、管理外籍勞工宿舍及隔離中心，展現了其在公共安全領域的關鍵作用。

Certis CISCO是新加坡最大的輔警公司，全球擁有約3萬名員工，其中約1.6萬名為新加坡輔警，負責安全維護。示意圖。（圖擷取自臉書）Certis CISCO是新加坡最大的輔警公司，全球擁有約3萬名員工，其中約1.6萬名為新加坡輔警，負責安全維護。示意圖。（圖擷取自臉書）

在政府嚴格監管下，Certis負責多項公共安全相關職能，包括：

邊境安全：維護機場與陸路邊境檢查站的安全，確保旅客與貨物流通順暢。

資產保護：負責總統府、國會、法院等政府機關、關鍵基礎設施（如水電廠、醫院）、及金融機構與資產的安全維護。

秩序維護：協助新加坡監獄管理囚犯拘留與運送，並維護重大活動安全秩序，如F1賽事、國慶閱兵與選舉。

執法支援：巡邏外籍勞工聚集區、執行非法電動車輛管理、管制吸菸與電子煙等。

警察與輔警各司其職，形成專業分工與合作。警察專注於偵查辦案與執法，強化專業與創新技能，而輔警則負責安全維護，後者不需接受偵查培訓，但須接受安全防護相關訓練。這將提升警察薪資競爭力，吸引更多專業人才，而民間企業也會提供具有競爭力的薪資與福利給輔警，加上加班費的薪資可能超過警察待遇。

很多政府或商業活動會影響到民眾生活便利與安全，輔警可以支援這些工作，不需要偵查辦案專業的警察協助，以減緩人力不足的問題。這將降低政府的管理成本，同時讓商業活動（例如新年倒數活動與泰勒絲演唱會）的主辦方可以付費聘請輔警承擔安全維護責任，讓商業活動更加容易頻繁舉辦，進一步促進經濟發展。

CBM：專業設施管理，減輕政府負擔

CBM是一家綜合設施管理企業，擁有約2,000名專業人士，提供建築維護、保安、工程、清潔、洗衣、停車管理與環境服務等一站式解決方案。其客戶涵蓋政府機構與私人企業，包括國防部、社會及家庭發展部、內政部等。

以國防部為例，CBM負責軍營設施維護與清潔，使新加坡武裝部隊能專注於軍事訓練與科技運用，國民服役人員也能每日回家。不過，CBM員工必須為新加坡籍並通過安全查核，以確保國防安全在緊急狀況或戰爭時，CBM將繼續提供支援，使武裝部隊得以專心作戰。

科技賦能，提升服務品質與效率

Certis與CBM均積極採用最新科技與國際認證標準提升服務品質與效率。Certis 開發「智慧安保整合系統」，運用數據分析、影像分析、人工智慧與網路安全技術，提供智慧安全與綜合解決方案，透過即時警報提升了事故反應速度和決策效率，也提升新加坡政府的治安管理能力。

Certis採用最新科技與國際認證標準提升服務品質與效率。（作者提供）Certis採用最新科技與國際認證標準提升服務品質與效率。（作者提供）

CBM 導入ISO 41001設施管理國際標準，開發「智能設施管理系統」，運用應用程式、人工智慧、物聯網設備監測、無人機巡邏與機器人技術，監測與管理建築設施狀況。這大幅降低政府機構維護成本，使其能專注於核心政策執行，而非繁瑣的日常管理與維護。

多元創新服務與國際化佈局，擴大競爭力與營運規模

Certis與CBM不僅提供傳統服務，亦積極提供多元創新服務；不僅專注於新加坡市場，亦積極強化競爭力、聘請國際人才與拓展國際業務，以便持續壯大企業營運規模。Certis 於香港、澳門、卡達與澳洲提供服務，在澳洲設有八個分部。CBM 在卡達、台灣與泰國拓展市場。

過去四年，Certis平均年營收達15.8億新幣（約390億台幣），去年營收為15.6億新幣（約386億台幣），創造約3萬個就業機會，展現其強大的競爭力與國際影響力。

政府與民間企業的專業分工與合作，不僅提升公共服務質量，也能大幅降低政府營運成本，解決人力短缺的困境。同時，這樣的模式也使公務員能夠更加展現專業才能與提升薪資競爭力，進而吸引更多優秀人才加入公務體系。民間企業則運用專業管理與科技創新，提供更有效率、更高質量的公共服務，並透過創新服務開發與國內外市場拓展，提高整體獲利，促進新加坡經濟發展與高薪就業機會。

（作者為我國駐新加坡代表）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書