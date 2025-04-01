有志一「童」》新加坡政府與企業分工合作：提升服務效率與促進龐大商機

近年來，新加坡政府機構日益依賴民間企業執行特定職能，以實現更高效的公共服務與更強的市場競爭力。以新加坡的Certis CISCO和CBM為代表的企業，不僅提升了政府運作效率，也促進了相關產業的發展，為企業創造了更多商機。

◎ 童振源

近年來，新加坡政府機構日益依賴民間企業執行特定職能，以實現更高效的公共服務與更強的市場競爭力。以新加坡的Certis CISCO和CBM為代表的企業，不僅提升了政府運作效率，也促進了相關產業的發展，為企業創造了更多商機。

Certis CISCO：安全維護與執法的得力助手

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Certis CISCO是新加坡最大的輔警公司，全球擁有約3萬名員工，其中約1.6萬名為新加坡輔警，其規模幾乎與新加坡警察部隊相當。新冠疫情期間，Certis動員超過2,500名員工協助政府執行隔離令、管理外籍勞工宿舍及隔離中心，展現了其在公共安全領域的關鍵作用。

Certis CISCO是新加坡最大的輔警公司，全球擁有約3萬名員工，其中約1.6萬名為新加坡輔警，負責安全維護。示意圖。（圖擷取自臉書）

在政府嚴格監管下，Certis負責多項公共安全相關職能，包括：

• 邊境安全：維護機場與陸路邊境檢查站的安全，確保旅客與貨物流通順暢。

• 資產保護：負責總統府、國會、法院等政府機關、關鍵基礎設施（如水電廠、醫院）、及金融機構與資產的安全維護。

• 秩序維護：協助新加坡監獄管理囚犯拘留與運送，並維護重大活動安全秩序，如F1賽事、國慶閱兵與選舉。

• 執法支援：巡邏外籍勞工聚集區、執行非法電動車輛管理、管制吸菸與電子煙等。

警察與輔警各司其職，形成專業分工與合作。警察專注於偵查辦案與執法，強化專業與創新技能，而輔警則負責安全維護，後者不需接受偵查培訓，但須接受安全防護相關訓練。這將提升警察薪資競爭力，吸引更多專業人才，而民間企業也會提供具有競爭力的薪資與福利給輔警，加上加班費的薪資可能超過警察待遇。

很多政府或商業活動會影響到民眾生活便利與安全，輔警可以支援這些工作，不需要偵查辦案專業的警察協助，以減緩人力不足的問題。這將降低政府的管理成本，同時讓商業活動（例如新年倒數活動與泰勒絲演唱會）的主辦方可以付費聘請輔警承擔安全維護責任，讓商業活動更加容易頻繁舉辦，進一步促進經濟發展。

CBM：專業設施管理，減輕政府負擔

CBM是一家綜合設施管理企業，擁有約2,000名專業人士，提供建築維護、保安、工程、清潔、洗衣、停車管理與環境服務等一站式解決方案。其客戶涵蓋政府機構與私人企業，包括國防部、社會及家庭發展部、內政部等。

以國防部為例，CBM負責軍營設施維護與清潔，使新加坡武裝部隊能專注於軍事訓練與科技運用，國民服役人員也能每日回家。不過，CBM員工必須為新加坡籍並通過安全查核，以確保國防安全。在緊急狀況或戰爭時，CBM將繼續提供支援，使武裝部隊得以專心作戰。

科技賦能，提升服務品質與效率

Certis與CBM均積極採用最新科技與國際認證標準提升服務品質與效率。Certis 開發「智慧安保整合系統」，運用數據分析、影像分析、人工智慧與網路安全技術，提供智慧安全與綜合解決方案，透過即時警報提升了事故反應速度和決策效率，也提升新加坡政府的治安管理能力。

Certis採用最新科技與國際認證標準提升服務品質與效率。（作者提供）

CBM 導入ISO 41001設施管理國際標準，開發「智能設施管理系統」，運用應用程式、人工智慧、物聯網設備監測、無人機巡邏與機器人技術，監測與管理建築設施狀況。這大幅降低政府機構維護成本，使其能專注於核心政策執行，而非繁瑣的日常管理與維護。

多元創新服務與國際化佈局，擴大競爭力與營運規模

Certis與CBM不僅提供傳統服務，亦積極提供多元創新服務；不僅專注於新加坡市場，亦積極強化競爭力、聘請國際人才與拓展國際業務，以便持續壯大企業營運規模。Certis 於香港、澳門、卡達與澳洲提供服務，在澳洲設有八個分部。CBM 在卡達、台灣與泰國拓展市場。

過去四年，Certis平均年營收達15.8億新幣（約390億台幣），去年營收為15.6億新幣（約386億台幣），創造約3萬個就業機會，展現其強大的競爭力與國際影響力。

政府與民間企業的專業分工與合作，不僅提升公共服務質量，也能大幅降低政府營運成本，解決人力短缺的困境。同時，這樣的模式也使公務員能夠更加展現專業才能與提升薪資競爭力，進而吸引更多優秀人才加入公務體系。民間企業則運用專業管理與科技創新，提供更有效率、更高質量的公共服務，並透過創新服務開發與國內外市場拓展，提高整體獲利，促進新加坡經濟發展與高薪就業機會。

（作者為我國駐新加坡代表）

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