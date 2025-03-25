Emmy時間》武統中配與言論自由的界線

這樣的社會是一個侵犯言論自由的社會嗎？我們還需要保障更多、容忍更多嗎？在一個已經比其他社會更大、更分歧、更困難的言論光譜裡面，當這裡的人再也忍受不了光譜漫無目的擴張時，或許那裡就是界限了。

◎ 胡采蘋

在台灣的中港澳配偶有接近40萬人，是其他外籍配偶人數的兩倍，他們可能是最不希望中國和台灣之間發生戰爭的人，因為兩邊都是他們的家，如果雙方成為血仇，他們才是最痛苦的人。

在台中配約40萬人 40多人鼓吹武統審查中

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在大一英文課的時候，老師要我們分享一首自己喜歡的英文歌，有一個同學分享了愛爾蘭歌手Chris de Burgh的Borderline，歌詞是講一對異國情侶，彼此的國家在打仗，男方要參軍了，但是他先去見他的愛人。

他說他想跟愛人長相廝守，但是又聽到國家的召喚，他選擇了他的立場，他們其中一定有一個人會輸，他多麼希望沒有borderline。

我相信大部分的中配都是希望兩岸關係能維持現狀，或是希望終極統一，不希望分離；當然也有一些人希望台灣能自由自主，但是希望武力統一、中國以戰爭血洗台灣的中配恐怕不多，因為他們才會是這中間損失最大的人。

中配劉振亞在武統影片中叫囂「寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」，近日已被廢止依親居留許可，強制取消健保及在台工作權。（擷取自中國台灣網）

內政部說目前有四十多人因為武統言論而被調查，14人已經被註銷戶籍，在四十萬中港澳配偶裡面，四十多人是萬分之一的比例，的確是非常稀少。讓這些人代表「在台中配」的面貌，對於其他的三十多萬人來說，非常不公平。

擔心表態後果 多數中配成「沈默螺旋」

大眾傳播學有一個理論叫「沈默螺旋」，他是說大部份人不習慣表達意見，因為他們可能沒有發聲的管道、沒有表達的能力，或者擔心表態的後果，於是他們成為沈默的大眾，被壓到螺旋的底部，而他們會被說話大聲的人代表，他們其實有不同的意見，卻成為了沈默的一群。中配更是如此，他們是被迫沈默。

撤銷武統中配事件 幾乎不分黨派人人叫好

中配小微近日PO出多部影片談到自己被移民署廢止居留許可的事。（圖翻攝自抖音「台灣省夫婦三個孩子」）

撤銷武統中配事件到現在，我身邊幾乎是不分黨派人人叫好，甚至有一個偏白營的學弟告訴我，他好驚訝自己有這麼殘暴的一面，他希望武統中配通通滾出去。這萬分之一人造成的厭惡後果，最終可能是沈默的多數在承受。

斷我海纜、海上侵擾 台灣飽受中共軍事威脅

台灣社會會有這樣的情緒，這不是一種言論壓迫，雙方是真的都在備戰。中共每年都說今年要武統，各種粗暴下流的威嚇語言，各種威脅滲透，各種切斷海纜、海上衝突的行動，台灣是真實的受到各種軍事威脅，許多人甚至在申請移民。

中國海警船24小時內2次闖入金門水域，海巡署全天監看有效應對。（金門海巡隊提供）

會有這樣的情緒，就是反映對戰爭的擔憂，如果一個荷蘭人說要荷蘭要武力統一台灣，大家可能會覺得太好笑了，神經病。但是這些話從中國籍人士口中說出來，就會令人氣憤，這不是沒有原因。到了這個程度，都還要說沒有戰爭的危機，這是太天真、太不可思議。

台灣是不是一個言論自由的國家，我想絕對是的，中港澳配偶主張兩岸統一的大有人在，甚至台灣人就有很多，儘管我不喜歡這樣的言論，他們仍然是存在的。

在南韓會有一群人主張金正恩收復首爾嗎?

很難想像在日本會有很大一群人主張北韓應該統一日本，或者在南韓會有很大一群人主張金正恩收復首爾，但是這樣的言論在台灣社會竟然佔據大量版面，有很大一群人主張兩岸應該統一，其中還包括前總統。

這樣的社會是一個侵犯言論自由的社會嗎？我們還需要保障更多、容忍更多嗎？在一個已經比其他社會更大、更分歧、更困難的言論光譜裡面，當這裡的人再也忍受不了光譜漫無目的擴張時，或許那裡就是界限了。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書







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