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健康醫療網》罹胰臟癌別放棄治療！一線用藥新選擇 助打擊「沉默的癌王」

胰臟癌又被稱為「沉默的癌王」，其可怕之處在於早期幾乎沒有明顯症狀，發現時經常已是晚期，且容易轉移和復發，讓人聞之色變。
健康醫療網

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2025/03/30 08:30

◎ 健康醫療網

石宇軒醫師指出，胰臟癌無論期別，五年存活率僅約10%。由於胰臟位於腹腔深處，導致患者往往難以察覺早期症狀，多數確診時已是晚期，無法進行手術治療。（取自貼文）石宇軒醫師指出，胰臟癌無論期別，五年存活率僅約10%。由於胰臟位於腹腔深處，導致患者往往難以察覺早期症狀，多數確診時已是晚期，無法進行手術治療。（取自貼文）

根據衛福部最新統計報告顯示，胰臟癌發生率雖未進入十大癌症之列，但死亡率位列第七，可見其惡性之高。胰臟癌又被稱為「沉默的癌王」，其可怕之處在於早期幾乎沒有明顯症狀，發現時經常已是晚期，且容易轉移和復發，讓人聞之色變。

許多患者在得知自己罹患胰臟癌後，往往會認為治療無望而選擇放棄，對此台中榮民總醫院血液腫瘤科石宇軒醫師就表示，雖然胰臟癌惡性極高，但目前治療方式也獲得進展，像目前就有一款二線用藥「微脂體抗癌藥物」通過審核轉為一線用藥，為患者提供更多治療選擇。

胰臟癌早期難察覺、手術難度高　五年存活率僅一成

石宇軒醫師指出，胰臟癌無論期別，五年存活率僅約10%。由於胰臟位於腹腔深處，導致患者往往難以察覺早期症狀，多數確診時已是晚期，無法進行手術治療。就算符合手術條件，由於胰臟附近有大血管、十二指腸、膽道等重要結構，術後可能需進行重建，因此手術難度也相當高。至於藥物治療方面，胰臟癌腫瘤通常被緻密的結締組織所包覆，而傳統藥物因為穿透性較差，治療效果也不盡理想。

石宇軒醫師進一步說明，臨床上將胰臟癌患者分為四類：可切除、邊緣性可切除（介於可切除與不可切除之間）、局部晚期，以及轉移性胰臟癌。其中轉移性的患者通常癌細胞已擴散，手術治療機會不大，而局部晚期患者則是腫瘤跟大血管已有接觸，同樣難以依靠手術切除，因此這兩者主要採用藥物治療方式。

手術治療方面，儘管醫師已盡力將癌細胞切除乾淨，仍可能有肉眼看不見的癌細胞已發生擴散，導致術後再復發的狀況。對於邊緣性可切除的患者，現在醫師建議先進行前導性化療，病情獲控制後再開刀。不過，包括第一類可手術切除的患者在內，醫師建議胰臟癌不論期別，術後都應接受輔助性化療，以降低復發機率。

微脂體抗癌藥物獲准成一線用藥　治療方案更多元

在胰臟癌的化療藥物中，原是二線用藥的「微脂體抗癌藥物」，近期陸續在美國和台灣通過審核，獲准成為一線用藥，讓患者能有更多元的治療方案。石宇軒醫師指出，微脂體抗癌藥物的設計是將藥物包覆在微脂體內，能夠提升藥物穿透性，使其療效比傳統藥物更為顯著，同時這樣的設計也能延長藥物在體內作用的時間，讓其代謝時間更長，就更有機會加強抑制癌細胞的效果。

先前作為二線用藥時，微脂體抗癌藥物合併其他藥物治療，就已證實能有效控制病情、延長患者存活率。石宇軒醫師也分享了一位70歲男性患者的案例，患者在確診時已發生肝轉移，初始一線治療中選用二合一藥物組合，病情得以控制約半年，但隨後惡化。接續的二線治療改用加入微脂體抗癌藥物的三合一組合，目前病情已穩定獲控制已有約一年，療效超出一般患者的預期。

過去患者須先使用第一線的化療藥物，治療效果不佳、病情惡化後才能申請使用二線藥物，石宇軒醫師就指出，這時候患者體力狀況通常相對較差，只能減少藥物的劑量，效果或許也會受影響。微脂體抗癌藥物核准為一線用藥後，就能在患者確診初期時，使用治療反應較有效的藥物，儘快控制疾病，尤其針對惡化速度快的晚期胰臟癌病人，及早控制能讓部分病人腫瘤縮小的機會增加，從而提高進行手術切除的可能性

化療副作用要多留意！有治療就有希望　積極配合是關鍵

副作用方面，石宇軒醫師指出，與其他化療藥物相比，微脂體抗癌藥物的副作用已相對較少。不過只要是化療，都一定會有副作用，微脂體抗癌藥物常見的副作用包括腹瀉和白血球數量降低，醫師會事先開立相應的藥物讓患者備用，也提醒患者要留意腹瀉的次數，以及是否出現發燒的狀況，但這些副作用都有相應的處理方式可控制，只要配合醫囑定期回診、追蹤觀察，患者就無須過度擔心。

石宇軒醫師也鼓勵患者，即使得知被診斷為胰臟癌，也不要感到太過灰心、沮喪，目前已有多種治療方式可供選擇，只要有治療就代表有控制病情的可能，呼籲患者要給自己一個嘗試的機會，積極配合治療、爭取更好的預後

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 罹胰臟癌別放棄治療！一線用藥新選擇 助打擊「沉默的癌王」

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