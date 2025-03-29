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法操》3200元紅包惹禍，清潔隊員遭判1年，收紅包也是賄賂！

近期有則新聞報導指出，彰化縣溪湖鎮二間工廠，為感謝公所清潔隊協助清運垃圾，老闆主動塞紅包給二名隊員，二位老闆日前被判有期徒刑2月、緩刑2年。今二名收現金的清潔隊員一個被判免刑，另一個被則被依貪污罪判刑1年10月，緩刑3年，並得支付公庫5萬元。
法操FOLLAW

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2025/03/29 13:00

◎ 法操司想傳媒

為了廠商塞紅包，溪湖鎮公所清潔隊立「自清狀」。（翻攝「溪湖清潔隊」臉書）為了廠商塞紅包，溪湖鎮公所清潔隊立「自清狀」。（翻攝「溪湖清潔隊」臉書）

廉潔是公務人員的核心價值，公務人員執行職務時應秉公處理，不得收受賄賂。近期有則新聞報導指出，彰化縣溪湖鎮二間工廠，為感謝公所清潔隊協助清運垃圾，老闆主動塞紅包給二名隊員，二位老闆日前被判有期徒刑2月、緩刑2年。今二名收現金的清潔隊員一個被判免刑，另一個被則被依貪污罪判刑1年10月，緩刑3年，並得支付公庫5萬元。二人刑度之所以有別，係因先收到錢的A男，返隊途中把一半分給B男，B男事後跑到廉政署自首，因此揭發此案，獲判免刑。兩人共收現金3200元，卻掀起軒然大波，令同事始料未及。

清潔隊員也是公務人員，適用貪汙治罪條例

刑法上對於公務人員的定義規定在刑法第10條第2項：「稱公務員者，謂下列人員：一、依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限，以及其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者。二、受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。」因此，清潔隊員依法律服務於國家、地方自治團體所屬機關，具法定職務權限，且從事公共事務，因此屬於刑法上所稱的公務人員

收紅包也是收受賄賂

請人幫忙有時候會送紅包以表感謝之意，但不是所有人都可以給紅包，公務員若收賄，不管是不是對於職務上的行為或違背職務的行為要求、期約或收受不法報酬，都會成立犯罪。不法報酬包括賄賂與不當利益，所謂的賄賂指的是可以以金錢衡量的物質，例如金錢、珠寶首飾、房屋地契、汽車等等，不正利益指的是可以供人需求或滿足人的慾望一切有形、無形的利益，例如性招待。

新聞報導中的工廠老闆雖想表達感謝心意而包紅包給清潔隊員，然而這個舉動不僅害他吃上官司，清潔隊員也遭判刑。法操也要提醒各位，不是人人都能收受紅包，若想感謝公務人員的辛勞，有時候一句由衷感謝的話就足夠了

本文經授權轉載自【法操】3200元紅包惹禍，清潔隊員遭判1年，收紅包也是賄賂！

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