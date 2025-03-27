自由開講》那些親共的政客們為何總是那麼天真！

◎ 江峰

這算是一個驚天醜聞，主角是鴻海老闆郭台銘，而幕後大老闆則是那位夢想靠吞併台灣拿下諾貝爾和平獎的習近平。習近平想拿諾貝爾和平獎，這聽起來很離譜，又或者說，是某些人幫他編織的美夢。郭台銘在這場大戲裡，甘願俯下身子，給習近平當「墊腳石」。這是什麼操作？說白了，就是要把台灣打包送給中共，然後讓習近平踩著台灣人民的血淚，去領那個壓根不屬於他的獎盃。

鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

在起訴書中看到一齣荒誕喜劇

事情得從最近曝光的一份起訴書說起。3月20日，台灣媒體爆出一條重磅新聞：前立委張顯耀因涉嫌違反《反滲透法》被起訴，而起訴書裡藏著一個驚天秘密——郭台銘曾透過張顯耀給習近平寫信，說自己「願意俯下身子，成為習近平徹底和平解決台海問題，從而榮膺諾貝爾和平獎的墊腳石」。這話什麼意思？簡單翻譯一下：郭台銘想當台灣總統，然後跟習近平簽個所謂的「永久和平協議」，把台灣賣給中共，換來習近平「和平解決台海問題」的美名，最後讓習大大去挪威奧斯陸領個獎，順便在歷史書上留個名。聽起來是不是很像一部荒誕喜劇？

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3月20日傳出一份未曝光的起訴書內容，揭露郭台銘曾透過張顯耀草擬上書習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」，還強調「願意俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾和平獎的墊腳石」。（資料照）

起訴書裡說得清清楚楚，2023年9月6日，張顯耀給郭台銘發了一份「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」的文件，裡面寫道，郭台銘的參選宣言是「台灣參選人中與大陸最契合的聲音」，還提到他想在金門設兩岸談判會址，把台海問題「內政化」。什麼叫內政化？就是把台灣變成中共國的一部分，從國際法上斷絕美國和其他國家的干預可能。

內賊在事發前總是讓你以為是密友

我很早就說過，中共統戰總是說著兩岸同胞血濃於水的話，實際就是要讓台灣內部的親共力量奪權，或是在戰爭爆發時叛變，以台灣人民的名義投降，實現所謂的統一，這樣美日的軍事馳援就沒有國際法支持，讓對台軍事援助變成軍事侵略。中共自己很清楚他的軍力不足以對抗美國，所以他的導彈和航母都是準備犧牲，以延遲美軍的到達，為內部的親共力量起義贏得時間。最後結語強調，「尊敬的『 』，做為一個父輩都是外省人的炎黃後代，希望相關部門發揮作用，使泛藍陣營不做親者痛仇者快之事，讓二零二四真正成為兩岸發展的新起點。」

前立委張顯耀。（資料照）

這事怎麼曝光的？原來是張顯耀跟中華致公黨副主席徐少東通電話時，被徐少東偷偷錄了音。張顯耀在電話裡說，郭台銘特別強調這文件只給「老大」看，而他口中的「老大」，據他自己供認，就是習近平。這錄音後來被檢方查扣，東窗事發。網友們看到這消息，直接炸鍋了，有人說：「郭台銘這是要把2300萬台灣人賣了，還舔著臉說是為了和平？」還有網友怒罵：「這不是叛國是什麼？賣台賊離我們這麼近，太噁心了！」



政客甘願當中共的牽線木偶，真得到利益了嗎？

郭台銘跟中共的關係，那可不是一天兩天的事。作為鴻海集團的老闆，他的富士康在中國大陸有幾十萬員工，是全球最大的電子代工廠。說白了，郭台銘的財富帝國，有很大一部分是靠中共的低成本勞動力和政策支持堆起來的。早在2010年，富士康就因為員工連環跳樓事件被曝光為「血汗工廠」，當時中共《環球網》報導，網友調查團臥底後發現，富士康的管理簡直是「規訓與懲罰的勞動集中營」，保安非法毆打工人，員工連人身自由都沒有。可郭台銘怎麼回應的？他說：「人家叫我們血汗工廠，有什麼不好？」好像覺得血汗工廠是種榮譽啊？

郭台銘（左）2013年曾隨國民黨榮譽主席連戰訪中，會見中國國家主席習近平（右）。（中央社檔案照）

2019年他第一次參選台灣總統時，接受《時代雜誌》採訪，說他跟習近平有「私人情誼」，能幫兩岸降溫。這不就暗示他當選後會親中嗎？到了2023年就更直接了。起訴書顯示，中共在2023年6月就指示張顯耀幫郭台銘拉抬聲量，想讓國民黨把已提名的侯友宜換成郭台銘，搭配柯文哲搞「郭柯配」。張顯耀還搞了個論壇，叫「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響」，發民調說「郭柯配」支持率34.8%，跟賴清德的35.64%差不多，硬要把郭台銘捧成在野救世主。這背後，誰在操盤？當然是中共。2023年10月，郭台銘參選期間，富士康在大陸突然被查稅。當時就有分析說，這是中共在給他施壓，結果11月24日他就宣布退選。證實郭台銘的商業帝國離不開中共，他不敢跟北京翻臉，只能乖乖配合。

塗了糖蜜的刀子，它還是刀子啊

郭台銘在文件裡說，他想跟習近平簽這個協議，把台海問題「內政化」。說白了就是要讓台灣變成香港2.0，走一國兩制的路。因為一旦簽了這協議，台灣在國際法上的主權地位就沒了，變成中共國的一個省，台海問題從國際爭端變成中國內政，中共想怎麼收拾台灣就怎麼收拾，美日等國想幫台灣都找不到理由。只能乾瞪眼。香港97回歸時，中共也說「一國兩制，五十年不變」。結果2019年反送中運動後，中共直接推出《國安法》，把香港的自由民主踩得粉碎。2023年，香港連最後一個選舉的遮羞布都沒了，立法會選舉變成「愛國者治港」的獨角戲。郭台銘的「永久和平協議」跟這有什麼區別？

更可怕的是，郭台銘還說要幫習近平拿諾貝爾和平獎。這是什麼腦迴路？習近平這些年幹了什麼？在新疆搞集中營，關押上百萬維吾爾人；在西藏搞文化滅絕，把藏傳佛教踩在腳下；在香港把一國兩制變成一國一制。他還天天喊武統台灣，軍機軍艦不斷繞台。這種人能拿諾貝爾和平獎？郭台銘不過就是想把台灣人民的命當籌碼，去換他跟習近平的雙贏。

2019年反送中運動後，中共直接推出《國安法》，把香港的自由民主踩得粉碎。（法新社檔案照）

中共玩的這種分化離間，歷史上太多殷鑑了

這裡再跟大家分享一下多年來我最擔心的，也是中共最為拿手而且唯一可能吞併台灣的招數：如果郭台銘真當上台灣總統，簽了這協議，台灣就徹底完蛋。為什麼？他會用「和平」的名義，把台灣的主權一步步交出去。國際社會，尤其是美國，很難插手，因為這是「兩岸自願達成的協議」。到時候，中共再搞點軍事施壓，台灣2300萬人就只能眼睜睜看著自己變成下一個香港，甚至下一個新疆。郭台銘呢？他可能覺得自己是個英雄，但對我們來說，他就是個賣台賊。

說穿了，郭台銘是個商人，骨子裡想的只有利益。富士康的管理風格講究絕對服從，那是他的公司。可台灣不是他的公司，2300萬人不是他的員工，能把這種管理方式搬到政治上嗎？2023年他退選那天，說什麼「成大事者不計毀譽」，聽著挺偉大，但結合這次起訴書曝光的事實，這話就是個笑話。他不計毀譽，是因為他壓根不在乎台灣人的看法，只在乎能不能跟習近平做交易。他甚至公開說過：「民主不能當飯吃，對GDP沒幫助。」顯然，他不信民主那一套，他只信錢和權。還好2024年大選，台灣人選了賴清德。可這事給我們敲了個大警鐘：賣台賊就在我們身邊，他們披著「和平」的羊皮，幹著出賣台灣的勾當。

台灣人除了團結反共，別無他路

台灣的民主來之不易。從1949年國民黨退守台灣，到1987年解嚴，再到1996年第一次全民直選總統，這一路走來，多少人流過血、坐過牢，才換來今天的自由。可現在有人想用一紙協議，把這一切毀掉。郭台銘不是第一個，也不會是最後一個。中共這些年一直在滲透台灣，從媒體到政客，從企業到民間，無孔不入。我們不警惕，下一場大選，可能就真讓這種人得逞了。

我一直說，台灣的未來在台灣人自己手裡。美國、日本這些盟友能幫我們，但最終還是得靠我們自己站起來。郭台銘這事告訴我們，不能光看一個人表面說什麼，得看他背地裡幹什麼。台灣人民不是傻子，2300萬雙眼睛盯著呢，誰敢賣台，誰就得付出代價。

影音資料庫來源：乾淨世界

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