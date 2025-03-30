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名家分享~馮睎乾》沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被人欺凌的孩子

六日前，網紅梁振英寫了一篇〈商人有沒有祖國？〉，很多人以為是不點名批評李嘉誠，但這兩天我留意到一則沒多少人談論的新聞，才發現梁振英話中有話，很可能是在回應「中国商人飽嚐尼日爾軍政府鐵拳」這一樁慘事。
名家分享

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2025/03/30 13:00

◎ 馮睎乾

六日前，網紅梁振英寫了一篇〈商人有沒有祖國？〉，很多人以為是不點名批評李嘉誠，但這兩天我留意到一則沒多少人談論的新聞，才發現梁振英話中有話，很可能是在回應「中国商人飽嚐尼日爾軍政府鐵拳」這一樁慘事。

李嘉誠的長江和記實業決定出售包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，引發中國高層震怒。（彭博）李嘉誠的長江和記實業決定出售包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，引發中國高層震怒。（彭博）

3月13日，西非國家尼日爾軍政府領導人Abdourahamane Tchiani下令，48小時內把中石油、津德爾煉油廠及西非石油管道公司的三名中国籍管理人員驅逐出境，並查封了相關企業的銀行帳戶。同一時間，尼日爾政府還撤銷了中国企業開辦的「陽光國際酒店（Soluxe International Hotel）」的經營許可。尼日爾這一下出手，何止惡過美帝，簡直狼過華秀隻狗。

據外媒報道，這次驅逐三名中国管理層人員的主因有幾個，如中国員工薪資大幅拋離同一職位的尼日爾人，差距達七倍之多，且多數管理職位均由外國人擔任，本地人只能充當基層勞工。諸如此類的不平等待遇，大大損害了尼日爾人的利益。

至於關閉「陽光國際酒店」，理由是該酒店有歧視行為——自2015年開業以來，主要招待來自上述三間公司的中国員工，還無理禁止其他國籍人員進入——以及稅務違規。翻查資料，中国公司已在尼日爾石油業投資46億美元，如今很可能都打水漂了。

尼日爾關閉中資酒店，驅逐3名中企管理層人員，限48小時離境。（取自貼文）尼日爾關閉中資酒店，驅逐3名中企管理層人員，限48小時離境。（取自貼文）

尼日爾軍政府其實窮得不名一文，全賴中石油在去年4月跟他們簽署了4億美元協議，軍政府才借到一點資金周轉，不致癱瘓。現在尼日爾政府竟為了「同工不同酬」等小問題，反轉豬肚，毫不留情地驅逐中国員工、強迫中資酒店關門大吉，簡直狼心狗肺、恩將仇報，說到「損害国家尊嚴」、「危害国家利益」、「傷害14億人民感情」，莫過於此。

當辱国成為事實，出征就是義務中国人看到這種事，每一個都應該站起來表達憤怒。遺憾的是，近日像大公報之類的黨媒和爱国寫手卻視若無睹，寧願干涉一個加拿大人在開曼群島註冊的公司出售海外資產，也不願意為那些在尼日爾被打壓的同胞發聲，幸好還有一個梁振英，他六日前寫的文章可謂一針見血，尤其是這一句：

「沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被人欺凌的孩子，舉世皆然。」

現在中国企業被欺凌了，還要被一個欠中国錢、弱爆了的窮國欺凌，十分期望梁振英可以講兩句，他的祖国將如何為可憐兮兮的「孩子」出頭呢？

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梁振英嬲嬲的看着李嘉誠？

https://www.patreon.com/posts/124698404

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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