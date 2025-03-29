自由開講》中共軍工高層落馬，清洗迷信活動？

◎ 衛重華

中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松因涉嫌貪污、受賄遭到中國最高人民檢察院批捕，這一事件反映了中共持續進行的軍工與軍方高層反腐行動。譚瑞松自2023年被免職後，2024年8月正式官宣被查，今年2月被開除黨籍，當局指控他涉及多項違紀違法行為，包括收受賄賂、權色交易、違規接受宴請、甚至搞迷信活動等。特別值得關注的是，他被指「靠軍工吃軍工」，涉及軍事產業鏈內的利益輸送與巨額財物侵吞。

中國航空工業集團前董事長譚瑞松涉貪收賄被捕，只是中共軍方及軍工領域反腐風暴的一部分。（圖擷取自微博）

譚瑞松的落馬只是中共軍方及軍工領域反腐風暴的一部分。過去兩年，中國軍方和國防工業界歷經前所未有的清洗，至少14名軍方代表被逐出國家立法機構，其中包括多名高階將領。前國防部長李尚福與魏鳳和均因貪腐被開除黨籍，李尚福更因涉及軍事裝備採購貪腐案遭到調查。除此之外，解放軍火箭軍高層人事變動頻繁，許多相關高官被免職或調查，而這支部隊負責管理中國最精銳的常規與核導彈力量，顯示當局對軍事現代化進程中的腐敗問題極為重視。

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此番整肅軍工與軍方高層，顯然與習近平推動軍隊現代化的戰略規劃息息相關。然而，分析人士指出，軍隊內部長期積累的利益網絡與腐敗現象難以在短期內清除，反腐行動可能會影響軍事現代化的進程，甚至削弱部隊內部的穩定性。另一方面，習近平強力反腐也被視為進一步鞏固其對軍權的掌控，確保軍隊對其絕對忠誠。

習近平大規模清洗解放軍，整肅軍工與軍方高層，進一步鞏固其對軍權的掌控，確保軍隊對其絕對忠誠。（美聯社）

值得注意的是，中共官方在通報譚瑞松罪狀時，特別強調他「搞迷信活動」，這類指控在近年來的反腐案件中時有出現，顯示當局不僅將經濟貪腐視為問題，對政治忠誠與意識形態偏離的行為亦毫不容忍。這種作法進一步反映了習近平試圖在軍隊與國防工業中建立高度集中權力的統治模式，確保黨對軍隊的絕對控制不受挑戰。

（作者為軍人）

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