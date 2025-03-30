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自由開講》請賴總統多對國軍弟兄說台語！

2025/03/30 15:00

◎ 蕭嘉弘

鑒於中國滲透台灣的層面越來越廣，無孔不入，總統賴清德特別錄製「莒光園地」，希望國軍弟兄能夠多一份謹慎和判斷，同心守護台灣的國家主權和民主自由。

賴清德總統錄製莒光園地「與官兵有約」，強調希望國軍面對來自中共的各種威脅樣態，都能多一分謹慎，避免無意間被利用。（取自總統府影片）賴清德總統錄製莒光園地「與官兵有約」，強調希望國軍面對來自中共的各種威脅樣態，都能多一分謹慎，避免無意間被利用。（取自總統府影片）  

民主和國家主權已經是執政黨民進黨的神主牌，和最大在野黨中國國民黨的舔共和親共的誇張言行，真是高下立判！只是賴總統對國軍官兵的提醒與鼓舞，可以多用一些台語穿插，象徵台灣母親對三軍弟兄官士兵的呼喚，更能打動國軍弟兄的內心，激起澎湃奮戰情緒

賴總統也曾經在就職茶會以及民進黨全代會全程台語來致詞演說，甚至回母校成大時，也有用全台語回答學生的提問；為何對於軍人包括志願役和義務役弟兄，就全忘了台語？台語的「氣口」完全不一樣，例如齊聲喊「衝啊」，台語就比華語更能夠觸動人心，令人起雞皮疙瘩！

母親的名叫台灣，台語就是其中代表的翹楚，充沛的語言能量，值得發揮，灌注台語文化，當然也別忘了客家族群，利用客語的「煞猛打拼」，客語點出客家人的硬頸精神，這對於共軍監看三軍統帥賴總統在莒光園地講了什麼，由於台華語的轉換、變來變去，也會增加對方情蒐和理解的困難。總之，台灣人講台灣話，能有效激起心防的力道並拼命，聽從指揮的軍隊韌性，間接擴大台灣意識和主權的認同，區別敵我，平易近人、親切的語言，激發增強總戰力，賴總統別忘了善加利用啊！

（作者為語文工作者）

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