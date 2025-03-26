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自由開講》台灣有多少「亞亞」與「安全忠」

2025/03/26 08:30

◎ 木鐸

中配亞亞因為拍影片渲染武統，攪亂台灣社會，恫嚇台灣人民，而被撤銷居留證及驅逐出境。居住在美國的華僑富商安全忠則因協助中共威嚇在美國的獵狐對象，而被美國紐約布魯克林聯邦法院判刑13個月，罰款500萬美元，其中包括向他所針對的男子以及另外兩名受害人支付100多萬美元的賠償。（2025/3/20，紐約時報）

因拍影片鼓吹武統，攪亂台灣社會，恫嚇台灣人民，劉姓中配「亞亞」被撤銷居留證、驅逐出境。（擷取自中國台灣網）因拍影片鼓吹武統，攪亂台灣社會，恫嚇台灣人民，劉姓中配「亞亞」被撤銷居留證、驅逐出境。（擷取自中國台灣網）

法官指控，「安全忠的行為對國家安全構成了嚴重威脅」，紐約東區的檢察官指控安氏父女以及另外五人，與中國政府的「獵狐行動」有關，這是中國政府開展的一項祕密行動，目的是將在國外持不同政見者遣送回國。起訴書指出，安全忠告訴這名男子的兒子，中國政府已經「盯上並監視」了他在中國的家人，而且「你所有的親屬都會遭到牽連」。

法庭文件指出，安全忠是美國的永久居民。2015年成為中國棗莊市政協常委，2013年，他被推選為中華全國歸國華僑聯合會常務委員會委員，該組織是中共領導的統一戰線工作的重要組成部分。安全忠承諾讓那名男子回國後不被監禁，但美國助理檢察官亞歷克斯．所羅門日前在法庭上說，安全忠並非出於好意，並「從根本上破壞了美國的國家安全，這是一種極具脅迫性的情況。

華僑富商安全忠因協助中共威嚇在美國的獵狐對象，被美國紐約布魯克林聯邦法院判刑13個月，罰款500萬美元。 （取自網路）華僑富商安全忠因協助中共威嚇在美國的獵狐對象，被美國紐約布魯克林聯邦法院判刑13個月，罰款500萬美元。 （取自網路）

中配亞亞是否與安全忠一樣，同屬中共統戰組織的成員，暫時不得而知，但他倆幹的事、講的話都與這個組織的任務不謀而合，這種巧合令人好奇。台灣有多少亞亞與安全忠，令人擔心。

強大如美國，尚且無法接受安全忠這樣的人，認為「安全忠的行為對國家安全構成了嚴重威脅」相對弱小，又與中共毗鄰的台灣是否更應該嚴審速審重判居心不良的亞亞們、背刺台灣的傅崐萁們、為中共吆喝的紅統媒體人們、忘恩負義的馬英九們、投機變節的退將們，喪心病狂的現役及退除役軍人們，藉以確保國家安全

（作者業商）

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