自由開講》樂見「非紅供應鏈」建立

◎ 賴其瑋



近期，賴清德總統接見了美國阿拉斯加州長，表示將進一步購買更多美國天然氣；並在行動上表示台灣的中油公司將簽署阿拉斯加天然氣MOU協定。

賴清德總統日前接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）訪團，表達台灣有興趣採購阿拉斯加的天然氣，雙方不僅能尋求更多合作機會，也可深化台美關係。（總統府提供）

綜觀川普政府的政治目標，其中一個就是解決美國與外國貿易逆差之問題。很簡單的邏輯就是，要嘛降低兩國往來程度，要不然就是順差國主動在公平的原則下，促成逆差的縮小。

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對於台灣而言，與美國關係越緊密，那無論是民主發展或國家安全當然越有保障。確保天然氣這種戰略資源的安全供應，就是相對公平的選項。理由當然是因為台灣天生不是盛產礦物資源的國家，而這種礦產資源卻是台灣經濟發展的必要條件。台灣透過經貿投資，既取得我國經濟發展所需，又可以協助美國這樣的友邦達成其政治目標，可謂雙贏的合作。

時至今日，石化工業還是台灣經濟發展的重要本錢，無論是基礎建設、國防戰備、高科技設備材料，都與石化工業有所關聯。近十餘年來，中國在南海造島擴礁，對於台灣、日本、韓國而言，可能會對來自阿拉伯國家的天然氣供給帶來影響。就地緣政治的長遠盤算而言，連通出一條來自阿拉斯加的天然氣供應通路，對於東亞的和平穩定是相當有幫助的。

和平的全球秩序，有賴負責任的經貿、外交、國防挹注。台灣人應當樂見這條「非紅產業鏈」的建成。

（作者為台聯青年部主任）

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