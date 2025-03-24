矢板明夫觀點》遭中國媒體人檢舉 美反共網紅被禁止來台

想起來這件事情很荒謬。王志安是中國的官媒中央電視台出身的。中國是「境外敵對勢力」，被禁止入境可以理解。但基於他的檢舉，造成很多自由民主陣營的好朋友都沒辦法來台灣了，這不正是中國政府最想看到的結果嗎？

◎ 矢板明夫

這幾天，有三名中國籍配偶被移民署取消了在台灣的居留資格，其原因是她們在網上發佈影片，企圖使「五星紅旗插滿台灣的每一個角落」。她們支持武統的言論，是對台灣現在的民主、自由、尊重人權的生活方式的一種否定。

這幾天，有三名中配因鼓吹武統言論，被移民署取消了在台灣的居留資格。圖為亞亞。（取自抖音）





如果五星紅旗真的插遍了台灣的每一個角落，台灣人的生命財產，將會遭受到嚴重的威脅。這讓大家感到恐懼。因此，這種說法並不在應該被保護的言論自由範圍內。

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我看到有即將回國的中配向媒體哭訴，也有個別的泛藍名嘴批評政府的做法、表達了對中配的支持。我想，如果現在沒有如火如荼的大罷免運動，這位中配周圍一定會站滿了藍營的立委、控訴政府的做法「不人道」。如果有多位立委出面干涉此事，說不定真可能逼著移民署改變處罰。

好在現在正在進行大罷免，所有的藍營立委都害怕在這個時候出風頭、被批評為「親中派」。所以他們都躲得遠遠的。也就是說，先不管大罷免的結果是什麼，現在大罷免的效果已經出來了。至少藍營的立委們不敢再公開出面，替恐嚇台灣的人說話了。

不過，今天還有一件事，讓我覺得十分荒唐。美國的反共網紅樂樂法利，竟然被台灣政府「禁止入境」。這件事的源頭，是去年年初的總統大選期間中，旅日的中國媒體人王志安來台灣採訪。因為在網路節目上被認為「模仿嘲笑弱勢群體人士」而引起了話題，後來發現他是拿著觀光簽證入境台灣的。按照《兩岸關係條例》，他並不可以在台灣採訪和上節目。於是移民署宣佈廢止其入境許可，並禁止其在未來五年內入境台灣。

美國的反共網紅樂樂法利被檢舉，而被台灣政府「禁止入境」。（取自貼文）

沒想到王志安回到日本之後，不服移民署的決定，竟然煽動自己的支持者在台灣檢舉上節目的其他外國人。這種做法非常「中國」。

樂樂法利就是被檢舉後，被禁止入境的。不僅是樂樂法利，我還知道不少反共的、支持台灣的外國籍媒體人，都受到了同樣的處分。

想起來這件事情很荒謬。王志安是中國的官媒中央電視台出身的。中國是「境外敵對勢力」，被禁止入境可以理解。但基於他的檢舉，造成很多自由民主陣營的好朋友都沒辦法來台灣了，這不正是中國政府最想看到的結果嗎？

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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